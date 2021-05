Poslikave sedmih umetnikov za najboljše kolesarje sveta

V Novi Gorici dobivajo končno podobo poslikave, ki jih je pred letošnjim Girom pripravilo sedem umetnikov iz Slovenije, Italije in Francije. Izbranci na mednarodnem natečaju so in še ustvarjajo na temo svobode gibanja in brezmejnosti, s svojimi slikami in izdelki pa so polepšali dotrajana pročelja servisnih objektov, mimo katerih se bodo v nedeljo peljali najboljši kolesarji na svetu. Vsaka slika poleg tega skriva posebno zgodbo.

