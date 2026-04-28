Priprave na kresovanja v polnem teku

V četrtek, na predvečer praznika dela, bodo po vsej Sloveniji zagoreli kresovi. Ne le na javnih kresovanjih, marsikdo bo kres prižgal tudi v domačem okolju – ker je zemlja že zdaj suha in je niti prihajajoče padavine ne bodo dovolj namočile – pristojni svetujejo veliko previdnost. Najbolje pa je kres občudovati na javnem kresovanju, kjer je ves čas zagotovljena gasilska požarna straža. Priprave na takšna kresovanja so po državi v polnem teku. Veliko kresovanje je tradicionalno tudi v Miklavžu na Dravskem polju. Kres so tam že postavili, vse do slovesnega prižiga pa ga varujejo s posebno stražo.