Na dravsko-ptujskem polju se začenjajo priprave na kurentovanje. Do svečnice oziroma do polnočnega skoka, ko se kurenti prvič pojavijo v javnosti, je še slabih štirinajst dni. Do takrat pa morajo biti kurenti pripravljeni in imeti vso opremo. To kupujejo, menjavajo in prodajajo na posebnih sejmih. Eden izmed takih je tudi v Forminu, kjer je bila ekipa 24ur.