Priprave na najdaljšo noč v letu v polnem teku, nekateri gostinci vseeno odpovedali silvestrovanja

Večerje bodo večinoma potekale do 23. ure, potem pa se bodo gosti odpravili po svoje. Nekateri gostinci pa so se odločili, da prav zaradi številnih omejitev silvestrovanja odpovedo. Pa ne zaradi ukrepov samih, ki jih spoštujemo vsi, pravijo, pač pa, ker so bile odločitve, kako naj vse skupaj poteka, prepozne.

V torek zjutraj smo se dokončno odločili, v naši gostilni na ljubljanskem gradu in restavraciji na blejskem gradu silvestrovanja ne bo, kljub velikemu povpraševanju, pravi Jure Jezeršek. "Ker je bilo toliko nasprotujočih si in toliko last minute informacij, ukrepov in tako naprej, da so ljudje rekli, rajši bomo doma, kot pa da ne vemo, kaj bomo, do zadnjega trenutka," razloge za odpoved silvestrovanj opiše Jezeršek.

V restavraciji v središču Ljubljane bodo gostje lahko pojedli silvestrsko večerjo."Večerja bo večhodna, prične se ob sedmi uri, nekje od enajste ure pa traja, in potem gredo gostje po svoje. Kako bodo silvestrovali, glede na to, da bo malo okrnjeno v naši lepi Ljubljani, ne vemo," pa pravijo v restavraciji Atelje.

V gostilni na drugem koncu mesta bo še malo bolj pestro. "Upamo, da bomo lahko z DJ-jem malo popestrili večer, da se bo lahko še malo bolj dogajalo proti jutru," so optimistični.

Letos smo se odločili zgolj za silvestrsko večerjo, pravi mariborska gostinka. "Fokus je na kulinariki, na kreativnih jedeh, na postrežbi, na prijetnem vzdušju, ampak brez neke glasbe oziroma brez žive glasbe, plesa in teh zadev," pove Špela Buždon iz Galerije Gosposka.

Tudi v hotelskih restavracijah klasičnega silvestrovanja čez polnoč ne bo, bo pa gala večerja do triindvajsete ure."Potem pa bomo gostom dali za darilo steklenico penine in kozarce in jih povabili na ogled ognjemeta, ker vemo, da na žalost ne bodo mogli kupiti nobene hrane in pijače," dodajajo v hotelu Slon.

Kakšni so načrti Slovencev?

"Doma, z družino, s prijatelji." "Malo večerje, druženja v družini, se malo poveselimo in to je to," pravijo nekateri mimoidoči.

V gostilnah ob večerjah - seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. Eden izmed teh je hitri test, ki ni starejši od 12 ur. "Če kdo ne bo imel testa, imamo mi pripravljene naše hitre teste in bomo to izvajali pri vstopu v lokale," so že pripravljeni v Ateljeju. Veliko imajo tujcev, tudi v hotelih, ki so se v teh dneh skoraj napolnili, največ je Italijanov, Nemcev, Avstrijcev, gostov z Balkana in Rusov. In vsi komaj čakajo jutrišnjo noč.