Slovenija se na nov begunski val pripravlja tudi z nakupom dronov

Evropa in z njo seveda tudi Slovenija pa se pripravlja na največji naval migrantov do zdaj. V BiH natrpanih begunskih centrov praktično ne obvladujejo več. Hrvaška že pospešeno kupuje brezpilotna letala in opremo za nove migrantske centre. Pa Slovenija? Na povečano število prebežnikov se pripravljamo z nakupom dronov za nadzor meje in stalno pripravljenostjo posebnih policijskih enot.

