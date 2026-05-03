Priprave na praznik harmonike. Bo Sloveniji uspelo podreti svetovni rekord?

Ali se bo čez dva tedna slovenska glasba vpisala v zgodovino? V Velenju napovedujejo spektakel, kot ga še ni bilo. Ko bo na tisoče harmonikarjev skupaj zaigralo skladbo, po kateri Slovenijo pozna ves svet – Avsenikovo Golico. Organizatorji že zdaj lahko povedo, da bo skupaj zaigralo vsaj 3000 harmonikarjev. In to bo evropski rekord. A še vedno upajo, da se jih bo zbralo vsaj 5283, s čimer bi podrli svetovni rekord. V vsakem primeru pa nas v Velenju čaka veselica, kakršne še ni bilo.