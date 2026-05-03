Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Priprave na praznik harmonike. Bo Sloveniji uspelo podreti svetovni rekord?

Velenje, 03. 05. 2026 20.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Janez Usenik
Goter s harmoniko

Ali se bo čez dva tedna slovenska glasba vpisala v zgodovino? V Velenju napovedujejo spektakel, kot ga še ni bilo. Ko bo na tisoče harmonikarjev skupaj zaigralo skladbo, po kateri Slovenijo pozna ves svet – Avsenikovo Golico. Organizatorji že zdaj lahko povedo, da bo skupaj zaigralo vsaj 3000 harmonikarjev. In to bo evropski rekord. A še vedno upajo, da se jih bo zbralo vsaj 5283, s čimer bi podrli svetovni rekord. V vsakem primeru pa nas v Velenju čaka veselica, kakršne še ni bilo.

harmonika velenje na golici

Turizem med vinogradi: kjer vino ni le pijača, pač pa način življenja

Djevojka (16) se utopila snimajući video za TikTok, obitelj neutješna - 'Bila je draga i puna ljubavi'
Bačena pirotehnika tijekom komemoracije za žrtve masakra u Beogradu
Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali
Srbija na 104. mjestu liste o slobodi medija, Hrvatska na 53.
Četiri horoskopska znaka koja imaju najveće šanse za razvodom
Posljednji intervju Ayrtona Senne u životu - 'Jeste li vi iz Hrvatske, kakva je situacija s ratom kod vas?
Hrvatski olimpijski odbor demantirao medije o navodnim izvidima
Tajna raskošnog jorgovana: Stručnjak za vrt otkriva ključan savjet za obilnu cvatnju
Župana gađala pepeljarama, pa prva 'prespavala' u novootvorenoj postaji
[UŽIVO] Produženi vikend završava, borba s gužvama počinje
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imate doma trmastega bikca?
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692