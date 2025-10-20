Svetli način
Priprave na referendum v teku, stal bo približno 6,6 milijona evrov

Ljubljana, 20. 10. 2025 16.15 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Državna volilna komisija je pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. novembra, določila roke za opravila. Priprave potekajo skladno z načrti, je po seji komisije povedal direktor DVK Igor Zorčič. Uradna referendumska kampanja bo stekla v petek, 24. oktobra. Izvedba referenduma bo stala približno 6,6 milijona evrov.

"Priprave potekajo skladno z vsemi načrti, da bomo na dan referenduma, ki bo 23. novembra, imeli vse pripravljeno in bo glasovanje izvedeno, kot je bilo vedno doslej," je povedal direktor DVK Igor Zorčič.

Pojasnil je, da bo predčasno glasovanje v Ljubljani organizirano predvidoma na več lokacijah, ne torej na eni centralni. Gospodarsko razstavišče in Hala Tivoli, kjer je že bilo glasovanje, namreč v času predčasnega glasovanja nista na voljo. Po Zorčičevih besedah so za zdaj "v igri" štiri lokacije.

Zavzel se je za to, da bi lokacije po referendumu ostale enake tudi za prihajajoče državnozborske volitve. "Želimo zagotoviti lokacije, ki bodo trajne in za volivke in volivce predvidljive, da bodo lahko hitro našli svoje volišče in potem tudi glasovali," je povedal.

Igor Zorčič
Igor Zorčič FOTO: Bobo

Prav tako še niso določili lokacije za volišča omnia, torej volišča, ki si ga lahko volivec izbere za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča. Okrajne volilne komisije bodo lokacije volišč omnia in volišč za predčasno glasovanje določili do 28. oktobra.

DVK je na današnji seji sicer sprejela akte za izvedbo zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Volilna opravila se bodo začela v torek, uradna kampanja pa bo potekala od petka, 24. oktobra, do 21. novembra. Organizatorji referendumske kampanje so poseben transakcijski račun za referendumsko kampanjo dolžni odpreti do 28. oktobra.

Izvedba referenduma bo stala približno 6,6 milijona evrov, so zapisali v sporočilu za javnost. Od tega je za stroške za nadomestila volilnim organom predvideno 3,7 milijona evrov, za ostale stroške, torej najem volišč, informacijsko podporo, poštne stroške, tisk in distribucijo volilnega gradiva, pa je predvideno približno 2,9 milijona evrov.

KOMENTARJI (66)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
20. 10. 2025 17.47
Vsaj dvema otrokoma bi lahko plačali gensko terapijo, za katere se zbira milijone. Vsaj dvema! Tako bomo pa plačali merjenje oneta desnici.
ODGOVORI
0 0
petb
20. 10. 2025 17.43
+0
Primc vedno pred volitvami vstane iz blata v katerem se sicer valja.
ODGOVORI
1 1
Šac81
20. 10. 2025 17.40
-1
Zopet se bodo politiki prešteli.
ODGOVORI
0 1
Misika1967
20. 10. 2025 17.39
+1
Kdo lupi davkoplacevalce???? 6 miljonov za referendum o laterm smo ze odlocali,naj placasekta z primcom skupaj. Sprejimo se zakon,da bodo ljudje sami skrbeli za umirajoce ne pa da jih potisnejo v bolnice. Za 6 miljonov nas bo sekta in primc opeharla. Zapomnite si to,ko bodo volitve.
ODGOVORI
4 3
NeXadileC
20. 10. 2025 17.39
Pa dajmo zraven še referendum o digitalni osebni izkaznici. Bodo stroški razdeljeni.
ODGOVORI
0 0
GiHeArGa
20. 10. 2025 17.38
-1
Ponovno o enaki stvari smo že odločali in odločili ...A sedaj za vsako stvar dvojni referendum ... Primc in cerkvena srenja dajte nam mir in ne zapravljajte našega denarja ... to bi šlo lahko za božičnico za podjetja ki le te ne bi mogli izplačat ...
ODGOVORI
2 3
SDS_je_poden
20. 10. 2025 17.37
-2
Uredu, bomo imeli referendum. Ma desnule, da vas ne slišim cmokat, da se denar zapravlja za brez veze.
ODGOVORI
0 2
SDS_je_poden
20. 10. 2025 17.38
-2
Zakon pa podpiram.
ODGOVORI
0 2
gmajna
20. 10. 2025 17.37
-2
Kdo bo to plačal. Mogoče g primic
ODGOVORI
0 2
b s
20. 10. 2025 17.33
+0
Ne vem zakaj naj bi imeli reveži možnost izbire kot bogati (Švica). Bo še kapitalizem propadel, če bodo vsi enako vredni.
ODGOVORI
1 1
SDS_je_poden
20. 10. 2025 17.37
V smrti smo vsi enaki. Noben ničesar ne nese s seboj.
ODGOVORI
0 0
4krogci
20. 10. 2025 17.31
+0
6,6miljonov za referendum o katerem smo ze odlocal….sam da janezek in kompanija prazni drzavno nlagajno pa do veseli!!
ODGOVORI
4 4
Abi17
20. 10. 2025 17.37
-1
Naj plačajo sami!!!
ODGOVORI
0 1
Mclaren
20. 10. 2025 17.30
+1
To bo plačala sđs falunga.
ODGOVORI
4 3
cecen
20. 10. 2025 17.30
+0
Zanimivo je , koliko ljudi se v debati niti ne opredeljuje do referendumskega vprašanja. Pomembno je kdo ga je sklical. Ko so pred leti posvetovalnega na to temo sklicali Golob&CO. je bilo vse OK. Ko zakonodajnega skliče nekdo z desnega pola pa je vse narobe. V čem je sedaj težava? Ker to počne nekdo na desnem polu? A pred strahom, da bo pri zakonodajnem rezultat drugačen? A se sekirate, ker boste prostovoljno pomoč dejansko rabili in vas je strah , da tega ne bo v ponudbi ZZZs?
ODGOVORI
3 3
flojdi
20. 10. 2025 17.29
+1
??in koliko na to isto temo jih še bo.sam prašam
ODGOVORI
2 1
Sixten Malmerfelt
20. 10. 2025 17.25
+4
Kdaj bomo imeli referendum o prepovedi najbolj škodljive stranke v Sloveniji:SDS!
ODGOVORI
9 5
Sixten Malmerfelt
20. 10. 2025 17.24
+6
Ko bo Primc izgubil , rubit njegovo premoženje, premoženje SDS IN RKC!
ODGOVORI
10 4
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 17.24
-3
Kaj pa referendum za nefinanciranje trpljenja v UA iz izstop iz organizacije za pospeševanje prodaje orožja?
ODGOVORI
0 3
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 17.25
*in
ODGOVORI
0 0
Slovener
20. 10. 2025 17.22
-7
Za referendum ste takoj zračunali koliko nas bo stal. A lahko napišete še koliko nas je stala poroka Gaber - Golib in pa iz katerih virov se je financirala ?
ODGOVORI
3 10
Mclaren
20. 10. 2025 17.31
-1
Iz tvojih virov svečar ziher ne.
ODGOVORI
1 2
4krogci
20. 10. 2025 17.32
-2
Pa Janez-Urska poroka tud ni nla poceni…
ODGOVORI
0 2
Misika1967
20. 10. 2025 17.41
-2
TINA IN ROBI STA SAMA PLACALA POROKO. VEM DA JE Z KONCANO OS TEZKO TO DOJET.
ODGOVORI
0 2
zibertmi
20. 10. 2025 17.22
+6
a je to slučajno stara novica.ta referendum smo že imeli in rezultat je bil jasen.demenca na desni
ODGOVORI
9 3
JanezOrban
20. 10. 2025 17.22
+6
Kdaj bo referndum da pravnomočno obsojeni zaporniki ne smejo sedet v parlamentu?
ODGOVORI
9 3
mackon08
20. 10. 2025 17.20
+1
Ne bog ne referendum, vsak se lahko sam odloči, če hoče končati z življenjem.
ODGOVORI
5 4
BBcc
20. 10. 2025 17.26
+3
Dopovej to Janšistom. Vsi volit, da si uredimo osnovno stvar. Še psu pomagamo na oni svet, ko mu ni več pomoči, da se ne muči.
ODGOVORI
5 2
