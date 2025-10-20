Priprave na referendum v teku, stal bo približno 6,6 milijona evrov

"Priprave potekajo skladno z vsemi načrti, da bomo na dan referenduma, ki bo 23. novembra, imeli vse pripravljeno in bo glasovanje izvedeno, kot je bilo vedno doslej," je povedal direktor DVK Igor Zorčič.

Pojasnil je, da bo predčasno glasovanje v Ljubljani organizirano predvidoma na več lokacijah, ne torej na eni centralni. Gospodarsko razstavišče in Hala Tivoli, kjer je že bilo glasovanje, namreč v času predčasnega glasovanja nista na voljo. Po Zorčičevih besedah so za zdaj "v igri" štiri lokacije.

Zavzel se je za to, da bi lokacije po referendumu ostale enake tudi za prihajajoče državnozborske volitve. "Želimo zagotoviti lokacije, ki bodo trajne in za volivke in volivce predvidljive, da bodo lahko hitro našli svoje volišče in potem tudi glasovali," je povedal.