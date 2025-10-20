Priprave na referendum v teku, stal bo približno 6,6 milijona evrov

"Priprave potekajo skladno z vsemi načrti, da bomo na dan referenduma, ki bo 23. novembra, imeli vse pripravljeno in bo glasovanje izvedeno, kot je bilo vedno doslej," je povedal direktor DVK Igor Zorčič.
Pojasnil je, da bo predčasno glasovanje v Ljubljani organizirano predvidoma na več lokacijah, ne torej na eni centralni. Gospodarsko razstavišče in Hala Tivoli, kjer je že bilo glasovanje, namreč v času predčasnega glasovanja nista na voljo. Po Zorčičevih besedah so za zdaj "v igri" štiri lokacije.
Zavzel se je za to, da bi lokacije po referendumu ostale enake tudi za prihajajoče državnozborske volitve. "Želimo zagotoviti lokacije, ki bodo trajne in za volivke in volivce predvidljive, da bodo lahko hitro našli svoje volišče in potem tudi glasovali," je povedal.
Prav tako še niso določili lokacije za volišča omnia, torej volišča, ki si ga lahko volivec izbere za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča. Okrajne volilne komisije bodo lokacije volišč omnia in volišč za predčasno glasovanje določili do 28. oktobra.
DVK je na današnji seji sicer sprejela akte za izvedbo zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Volilna opravila se bodo začela v torek, uradna kampanja pa bo potekala od petka, 24. oktobra, do 21. novembra. Organizatorji referendumske kampanje so poseben transakcijski račun za referendumsko kampanjo dolžni odpreti do 28. oktobra.
Izvedba referenduma bo stala približno 6,6 milijona evrov, so zapisali v sporočilu za javnost. Od tega je za stroške za nadomestila volilnim organom predvideno 3,7 milijona evrov, za ostale stroške, torej najem volišč, informacijsko podporo, poštne stroške, tisk in distribucijo volilnega gradiva, pa je predvideno približno 2,9 milijona evrov.
