Slovenija

Zakaj so vzdrževalci avtocest sedli v snežne pluge?

Ljubljana, 12. 09. 2025 20.13 | Posodobljeno pred 51 minutami

Avtor
Janez Usenik
12. septembra, ko je bila temperatura zraka več kot 20 stopinj Celzija, so vzdrževalci avtocest sedli v snežne pluge. Ne, ni zatajila umetna inteligenca, ki bi narobe prebrala vremensko napoved. V pluge so sedli zato, da bi tekmovali v spretnostni vožnji. V bistvu je to priprava na zimo, ko morajo tudi na cesti kdaj voziti na centimeter natančno. Tekmovanje je pokazalo, da imamo v Sloveniji izjemne voznike plugov. Na evropskem prvenstvu so osvojili kar dve medalji, zdaj pa se pripravljajo na svetovno.

plugi tekmovanje
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
12. 09. 2025 20.54
+1
Kle na suhem se kitajo,ko gre pa zares ,pa nimajo pojma ,zanimivo....
ODGOVORI
1 0
anatomija
12. 09. 2025 20.42
-2
zimske službe se pravočasno in kvalitetno odzovejo na novozapadli sneg . Nekateri šoferji pa nimajo pojma kako se prilagoditi razmeram na cesti . Titi ki mi da minus pa naj razloži kako očistiti sneg še preden zapade na cesto .
ODGOVORI
1 3
galeon
12. 09. 2025 20.45
+0
Jaz sem ti ga dal. Vrhniški klanec čakajo da zapade predpisana količina snega za pluženje. In se vse ustavi. Drugje na ravnih delih avtoceste ista količina snega noben problem. Avtocestno bazo s soljo in peskom imajo pa 300 m stran od klanca. Če bi takoj ob začetku sneženja posul samo klanec za gor je problem rešen. Ti pa blebetaj naprej v prazno.
ODGOVORI
1 1
fotr80
12. 09. 2025 20.41
-1
valda morjo mal potrenirat, zdej pa cakam na komentarje kako jih vedno sneg preseneti...preseneti samo vas, ki ste nesposobni za voznjo ze v mokrem, kaj sele v snegu. V zakonu lepo pise, kdaj morajo zaceti s pluzenjem...nasi gredo vedno ze mnogo prej...zal ce pa vi nimate pred pragom ociscen sneg, si ga pa lahko sami skidate. V avstriji ne pluzijo nikoli dokler ni +10cm na cesti. Je pa res, da se nardo prej pripravi in imajo ze namescene verige...tko da, lepo prosim nehite bentit cez pluzno sluzbo, ampak naprej poglejte nase.
ODGOVORI
0 1
galeon
12. 09. 2025 20.38
+1
Ko bo sneg bo pa Vrhniški klanec zaprt. Slabih 300 m stran pa avtocestna baza polna soli in peska.
ODGOVORI
2 1
zmerni pesimist
12. 09. 2025 20.33
+1
Ko bo pa sneg pa tema
ODGOVORI
2 1
Five -O
12. 09. 2025 20.28
+2
Ko jih rabiš jih v glavnem ni!
ODGOVORI
3 1
