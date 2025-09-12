Zakaj so vzdrževalci avtocest sedli v snežne pluge?

12. septembra, ko je bila temperatura zraka več kot 20 stopinj Celzija, so vzdrževalci avtocest sedli v snežne pluge. Ne, ni zatajila umetna inteligenca, ki bi narobe prebrala vremensko napoved. V pluge so sedli zato, da bi tekmovali v spretnostni vožnji. V bistvu je to priprava na zimo, ko morajo tudi na cesti kdaj voziti na centimeter natančno. Tekmovanje je pokazalo, da imamo v Sloveniji izjemne voznike plugov. Na evropskem prvenstvu so osvojili kar dve medalji, zdaj pa se pripravljajo na svetovno.