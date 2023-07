PRENOS V ŽIVO: Priprave za odstranitev 250-kilogramske letalske bombe so se začele

V ponedeljek so pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije posredovali v Novi Gorici, kjer so delavci med izvajanjem zemeljskih del v bližini železniške postaje našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Na kraju so jim pomoč nudili tudi predstavniki Gasilske enote Nova Gorica in PGD Nova Gorica.