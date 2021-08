Pripravi se na vrnitev v šolo ali na delo z oblačili Laurèl, Gant, Esprit s popustom do 80 %.

Po super poletnih počitnicah je čas, da se spet vrnemo v pisarne in se srečamo s sodelavci, otroci pa se vračajo v šolo, kjer bodo vnovič s svojimi prijatelji. Tudi tisti, ki delate od doma, imate svojo dnevno rutino in morda občasno odidete v pisarno. V teh posebnih časih je za večino od nas še vedno priročno, da oblačila naročimo po spletu in paket hitro in enostavno dostavijo neposredno do naših vrat.

icon-expand BestSecret FOTO: Arhiv ponudnika

Za to novo sezono priporočamo spletno stran BestSecret, kjer boš zagotovo našel primerna oblačila za službo, domačo pisarno in vsakdan tvojih otrok v šoli. Ponujajo veliko izbiro elegantnih vsakdanjih oblačil in čudovitih kombinacij za tvoj naslednji video klic. Tudi za svoje otroke boš našel dodatke in oblačila po ugodni ceni. Če še nisi član skupnosti BestSecret, pa te opozarjamo, da je ta spletna stran namenjena izključno članom. Če nisi član, nimaš dostopa do te spletne strani. Uživaj v našem izboru več kot 3.000 mednarodnih oblikovalskih blagovnih znamk za vso družino ter dodatkih za dom in bivanje. Ta zaprta nakupovalna skupnost vključuje fantastične ponudbe znamk Nike, Riani, Napapijri, in Karl Lagerfeld z do 80-% popustom. Ne oklevaj predolgo - ponujamo namreč omejeno število vabil in le nekaj klikov stran si od tega, da postaneš naš član.

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika icon-chevron-left icon-chevron-right

Zdaj je pravi čas, da na tej spletni strani najdeš najnovejše modne ponudbe za jesen, ki te bodo navdihnile. Ker je ponudba ogromna, smo ti olajšali odločitev in naredili majhen izbor odličnih izdelkov samo zate. Prepričani smo, da ti je všeč raznolikost blagovnih znamk na BestSecret in če za trenutek pogledaš cene, se ti ne bodo zdele resnične. Za ženske priporočamo udobne hlače, ki so primerne za elegantno sproščen videz v službi in tudi za domačo pisarno. Za sestanke jih lahko idealno kombiniraš z lahko bluzo. Če se boš morda odločila za bolj eleganten videz, izberi čevlje s srednje visoko peto in modno ogrlico. Tistim ženskam, ki se ne bojijo barv, lahko na primer priporočimo dodatke v roza barvi. Tvoj poslovni videz bo zaokrožila modna torbica, ki jo lahko no siš obešeno čez ramo ali v roki.

icon-expand BestSecret FOTO: Arhiv ponudnika

Dandanes oblačila za moške niso več nujno tako formalna kot nekoč. Namesto klasičnih oblek lahko izbiraš med elegantnimi hlačami s svojo najljubšo srajco in videz v hladnejših dneh kombiniraš z jopico. Videz lahko spremeniš s stilskimi dodatki, kot so pas, superge in primerna ura. Da boš lažje spakiral vse svoje pisarniške potrebščine, je na BestSecret, poleg oblačil na voljo tudi velik izbor poslovnih torb. Po poletnih počitnicah se bodo vaši otroci veselili vrnitve v šolo in srečanja s prijatelji. Pomagali ti bomo pri izbiri oblačil za tvojo hčerko. Na BestSecret, boš našel čudovite obleke in športna oblačila. Dekleta obožujejo dodatke, kot so prikupni uhani ali majhen šal za vetrovne dni. V novem šolskem letu ne pozabi osrečiti svoje deklice z novim nahrbtnikom in peresnico.

icon-expand BestSecret FOTO: Arhiv ponudnika