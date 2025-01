'V zakonu ni več govora o evtanaziji'

OGLAS

Sopodpisniki predloga zakona predvidevajo, da ga bodo v zakonodajni postopek vložili že januarja, takoj za zakonom o zdravstveni dejavnosti. Ob tem so poudarili eno večjih sprememb v zakonu: "Ta ne govori več o evtanaziji, temveč le o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja." Poslanka Levice Nataša Sukič je ob tem poudarila, da so v zakonu določene tudi številne varovalke, ki preprečujejo izrabo zakona, ter da se bodo te, če bo to potrebno, tudi dodale. Sukičeva je poudarila tudi, da nihče ne bo prisiljen v izvajanje prostovoljnega končanja življenja. "Ne zdravniki ne bolnik, če tega ne bo želel pri polni zavesti," je povedala.

Polnoletni pacient bi imel pravico do prostovoljne prekinitve končanja življenja, če doživlja neznosno trpljenje. Gre za stanje "brez možnosti za izboljšanje, ko pacient prenaša hude in intenzivne fizične bolečine, izjemno težko psihološko stisko ali oboje". To stanje bistveno zmanjšuje kakovost pacientovega življenja, je posledica hude neozdravljive in druge trajne okvare zdravja, izhaja iz predloga zakona. Pravice pa sicer ni mogoče uveljavljati na podlagi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni.

