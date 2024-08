Pripravite dežnike, konec tedna bo deževen s plohami in nevihtami

Čeprav bo dopoldne dokaj sončno, lahko popoldne in zvečer ponovno pričakujemo plohe in nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri in v nedeljo, zato pripravite dežnike. Dneva se bosta začela bolj jasno, a se bo čez dan pooblačilo, širiti pa se bodo začele posamezne plohe in nevihte. Agencija za okolje ni izdala posebnih opozoril. Sicer se bo za nekaj stopinj ohladilo, vendar bodo temperature še vseeno poletne.