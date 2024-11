V sredo ohladitev, v noči na petek sneg do nižin

Še manj kot dva tedna nas ločita od začetka decembra in z njim meteorološke zime in vedno večkrat je slišati vprašanje, ali bomo že kmalu dočakali sneg, kdaj in koliko. Odgovor Agencije RS za okolje (Arso) bo razveselil ljubitelje zime, hkrati pa potolažil tiste, ki jim ni do snega.

Kot pišejo, bosta Slovenijo prešli dve dokaj izraziti vremenski motnji – prva v sredo in druga v noči na petek. "Pred prihodom prve hladne fronte bo k nam z okrepljenim jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, sam prehod pa bo potekal dokaj hitro. Veter se bo ob prehodu fronte v sredo dopoldne iz jugozahodne obrnil na severno do severozahodno smer, zato skupna količina padavin ne bo velika. Predvidoma bo po Sloveniji povečini padlo le od 5 do 15 mm padavin, meja sneženja pa se večinoma ne bo spustila pod 1000 m nad morjem," napovedujejo.

Ohladitev bo sledila v sredo popoldne, ko nas bo preplavil hladen polarni zrak, a do takrat bodo padavine večinoma že ponehale. Najbolj izrazita bo v gorah, kjer bo temperatura v 12 urah padla za več kot 10 stopinj Celzija.

Drugače, nadaljujejo, bo ob prehodu druge vremenske motnje v noči na petek, ko nas bo doseglo ciklonsko območje, ki se bo v četrtek čez dan oblikovalo nad južno Francijo."Ker bo ozračje nad nami razmeroma hladno, se bo meja sneženja v prvi polovici noči na petek v notranjosti Slovenije večinoma spustila do nižin. Do petka zjutraj bo po nižinah predvidoma zapadlo od 5 do 10, v hribovitem svetu pa od 10 do 20 cm. Kot kaže bodo padavine močnejše v južni Sloveniji, zato bo verjetno na Kočevskem zapadlo več snega kot na Gorenjskem," napovedujejo državni vremenoslovci.

Ob tem opozarjajo, da je napoved zaradi hitrih sprememb v zračnem toku še nekoliko negotova. Epizoda zimskega vremena bo trajala kratek čas. Od nedelje naprej se bo izraziteje otoplilo.

Kot je napovedal naš vremenski prognostik Rok Nosan, bi lahko po 24. novembru topel jugozahodnik sneg talil tudi v visokogorju, saj bi se meja ledišča dvignila nad naše najvišje vrhove. Tam, kjer bo jugozahodnik segel tudi v nižine, bo zelo toplo za konec novembra. Na vzhodu Slovenije in ob morju bi se lahko temperature lokalno približale celo 20 stopinjam Celzija.