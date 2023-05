Pripravite se na gnečo: ta konec tedna bodo ceste močno obremenjene

Enako opozorilo so zapisali pri Zavodu Reševalni pas. " V petek popoldne, soboto dopoldne in ponedeljek lahko pričakujemo na cestah gost promet ter povečano prisotnost tovornega prometa. Zastojem se bo težko izogniti, zato je na mestu prošnja, da ob vsakem zastoju ustvarite reševalni pas ," so pozvali. V primeru prometne nesreče tako omogočite intervencijskim službam kar najhitrejši dostop, saj pri reševanju življenj šteje vsaka sekunda.

Zaradi binkoštne nedelje, ki jo praznujejo v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, delu Švice, Belgije in Nizozemske, ter počitnic v Avstriji je v času od petka do ponedeljka pričakovati zelo visoko gostoto prometa od Avstrije proti Hrvaški ter v obratni smeri. Prav tako gre pričakovati bolj polna počivališča, opozarjajo na Darsu.

Med vožnjo ne telefonirajte, saj je vaša pozornost usmerjena stran od dogajanja na cesti. Policisti so letos ugotovili 11.251 kršitev s področja uporabe mobilnega telefona. Če voznik pri hitrosti 130 km/h povprečno gleda na telefon pet sekund, prevozi razdaljo več kot 180 metrov, ne da bi bil pozoren na dogajanje na cesti. Varnostna razdalja pri tej hitrosti pa je najmanj 72 metrov. " To so dovolj zgovorni podatki, da se uporabi mobilnega telefona in multimedijev med vožnjo odpovemo, " pozivajo.

V letošnjem letu je do 24. maja po trenutno veljavnih podatkih zabeleženih 6465 prometnih nesreč, kar 2444 med petkom in nedeljo. Zaradi neprilagojene hitrosti je bilo letos 1175 prometnih nesreč, policisti so ugotovili že 49.541 kršitev s področja hitrosti. Neustrezna varnostna razdalja je letos botrovala 658 prometnim nesrečam, ugotovljenih je bilo tudi 2246 kršitev neustrezne varnostne razdalje. Policija in Agencija za varnost prometa (AVP) zato vse voznike pozivata, naj vozijo s prilagojeno hitrostjo in vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo.

Povečan promet na cestah se pričakuje tudi 8. junija, ko katoliki praznujejo sveto rešnje telo, in 23. junija, ko se šolske počitnice začnejo v Sloveniji. Prihajajo tudi turistične prometne konice, zaradi česar na Darsu priporočajo upoštevanje prometnega koledarja in prometnih napovedi.

V parkiranem in zaprtem vozilu ne puščajte nikogar

Brez izgovorov poskrbite tudi za dosledno uporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih in dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti. Kar 14.397 kršitev neuporabe varnostnega pasu ter 1847 kršitev neuporabe zadrževalnih sistemov pri otrocih so policisti obravnavali letos. V parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne puščajte nikogar. Zelo hitro namreč lahko pride do vročinskega udara, za kar so še posebej dovzetni otroci, starejši ter osebe s kroničnimi bolezenskimi stanji. Pred odhodom na pot preverite stanje na cestah, tudi prek portala promet.si.

Previdno pri prehitevanju kolesarjev, mopedistov, e-skirojev

Prehitevanje kolesarjev, mopedistov in e-skirojev naj vozniki izvedejo strpno, pri tem pa naj vedno zagotovijo zadostno bočno razdaljo, ki znaša vsaj 1,5 metra. Voznik si mora za prehitevanje vzeti dovolj razdalje tudi pred in po prehitevanju, tako da ne ogroža kolesarja, mopedista ali voznika e-skiroja in se lahko varno vključi nazaj v prometni tok. Motoristi, mopedisti, kolesarji in vozniki e-skirojev naj poskrbijo za ustrezno zaščitno opremo in za dobro vidnost, tako bodo bolj varni.

Naj vas močno sonce ne zaslepi

Močni sončni žarki ter bleščanje lahko voznike motornih vozil, kolesarje in pešce za trenutek zaslepijo, s tem pa se pojavi tveganje za nastanek neljubih situacij. AVP vsem udeležencem v prometu priporoča, naj poskrbijo za primerno zasenčenje. Posebej pozorni naj bodo, če se zjutraj odpravljajo proti vzhodu in zvečer proti zahodu, saj je tedaj bleščanje lahko najbolj moteče. Če uporabljajo sončna očala, naj vozniki ne pozabijo, da jih je pred predorom treba odstraniti.

Utrujeni nikar za volan

Tako na daljši kot na krajši vožnji pa je prav za vse udeležence v prometu ključna spočitost. Ko se pojavijo znaki utrujenosti in zaspanosti, kot so zehanje, pogosto mežikanje, občutek potrebe počitka ali izgube pozornosti, se je treba v najkrajšem možnem času na varnem mestu ustaviti ter poskrbeti za ustrezno psihofizično stanje. Vozniki naj poskrbijo za ustrezno hidracijo, to velja tudi za motoriste, ki naj zagotovijo zadostno količino vode in načrtujejo počitke, še posebej na daljših poteh, še svetujejo.