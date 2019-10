Pripravite se na podražitev električne energije – ugotovite, kako lahko imate dvakrat manjši račun za elektriko

Pomemben letošnji dogodek v Sloveniji je bila napoved povečanja cene električne energije v tem letu in nadaljnja rast v naslednjem.

Po navedbah razlog za povečanje električne energije predstavljajo poslabšanje gospodarske strukture in potrebe po naložbah v infrastrukturo elektroenergetskega omrežja. Poleg tega je bilo objavljeno, da bo kmalu sledila prepoved uvoza energijsko varčnih naprav, vključno s paketom Tesla Saver ECO. Ta odločitev je bila sprejeta, ker naprave niso bile dovolj testirane na električnih omrežjih. Predstavnik distributerja tega paketa je na kratko komentiral: "Da, uvoz energetsko varčnih paketov bo res prepovedan."

Državljani spet na izgubi Državljani so že navajeni na naraščanje cene električne energije iz leta v leto. Vendar je tisto, kar je uporabnike električne energije še bolj prizadelo, prepoved uvoza energetsko varčnih paketov, do katerih je upravičen vsak državljan. Na ta način se oblasti na vse možne načine trudijo, da bi državljanom odvzele edini pravi način za varčevanje z električno energijo. Zdaj se pojavljajo različna vprašanja: Za koliko se bodo računi dvignili, kako preživeti mesec in ali je smiselno živeti v temi? Plače večine državljanov niso dovolj velike, da bi pokrile vse račune. Če bo cena električne energije še naprej naraščala, se pojavi velika težava. Zato je uvedba prepovedi uvoza velik udarec za državljane.

Zakaj so energetsko varčni paketi prepovedani? Z napredkom tehnologije so se začele pojavljati različne naprave, namenjene varčevanju električne energije. Temeljijo na optimizaciji porabe energije in stabilizacije napetosti. Poleg tega izboljšajo kakovost napajanja naprave. Vse to na nek način vpliva na zmanjšanje porabe električne energije. Omogočajo vam zmanjšanje računov in prihranek na stotine, celo tisoče evrov na leto. Eden takih je paket Tesla Saver ECO. S tem paketom lahko porabite toliko električne energije, kot želite, ne da bi vam bilo treba skrbeti za stroške električne energije. Zahvaljujoč njemu vam ne bo več treba živeti v temi. Niti vam ne bo treba teči po hiši in izklapljati gospodinjskih aparatov, ki jih ne uporabljate samo zato, da bi prihranili nekaj evrov. Zakaj torej prepovedati takšne pakete, ki lahko pomagajo državljanom? Zakaj? Odgovor je jasen vsem: da bi drugi imeli koristi. Če bodo vsi razumeli, kako koristne so te naprave, se bodo prihodki distributerja energije drastično zmanjšali. Manjša poraba pomeni manjše račune, kar avtomatično pomeni, da so distributerji na izgubi in si tega ne morejo privoščiti.

Kaj je Tesla Saver ECO? Tesla Saver ECO je paket za varčevanje z energijo, ki je postal zelo priljubljen v Evropi, saj so državljani preprosto navdušeni nad to rešitvijo varčevanja z energijo 2 v 1. Temelji na inovativni in revolucionarni tehnologiji za varčevanje z energijo, zasnovani za zmanjšanje porabe električne energije do 50 %. Je popolnoma zakonit in vsakdo ga lahko uporablja kjer koli – v gospodinjstvu, pisarni, restavraciji ali drugem poslovnem obratu. Naprava, ki je priložena paketu, se priklopi v vtičnico doma ali v pisarni in normalizira delovanje električnega omrežja, zmanjša obremenitev z odstranjevanjem reaktivne komponente, torej jalove energije, ki je neuporabna, vendar porablja električno energijo. Na ta način se uporablja samo aktivna energija, naprave porabijo manj električne energije in s paketnim programom prihranijo do 61,3 % električne energije. V Sloveniji se je ta paket, v katerem sta priložena naprava in program, pojavil sredi leta 2016 in postal priljubljen pri strokovnjakih: inženirjih elektrotehnike, električarjih, komunalnih delavcih ... Veliko navadnih ljudi zaradi prepovedi oglaševanja sploh ne ve za ta paket. Ta prepoved večinoma koristi vsem, ki si žepe polnijo z visokimi računi za elektriko, samo ne državljanom. Vendar je pravi čas, da rečete STOP! Preprečite, da bi drugi obogateli na vaše stroške. Zmanjšajte visoke račune za elektriko s Tesla Saver ECO. Nikoli več ne boste za električno energijo več, kot je dejansko porabite.

Kako privarčevati z novimi cenami elektrike? Seveda paket Tesla Saver ECO po prepovedi uvoza energetsko varčnih paketov ne bo v celoti umaknjen iz prodaje. Toda njegova cena se bo večkrat povečala! Trenutno lahko to rešitev za varčevanje z energijo kupite po nizki ceni, kmalu pa se bo njegova cena povečala za 4–5-krat. Slabe novice ... Če v svojem stanovanju, domu ali pisarni torej še vedno nimate paketa Tesla Saver ECO, je čas, da ga kupite, preden se njegova cena večkrat poveča. Dobili boste dvojno ugodnost: prihranili boste pri nakupu samega paketa in znižali račune za elektriko do dvakrat. Tako porast električne energije ne bo naredil luknje v vašem domačem proračunu. Vse, kar morate storiti, je, da dosledno sledite navodilom, ki so priložena paketu, in računi se bodo začeli zmanjševati. Paket Tesla Saver ECO vam bo zagotovil največje prihranke energije. To bo zaščitilo vaše gospodinjske aparate in jim podaljšalo življenjsko dobo. Varčevanje z električno energijo ima še en pomemben element, saj vpliva na čistočo planeta. Manjša poraba energije pomeni okolju prijaznejši in čistejši planet. Zato naročite paket Tesla Saver ECO in prispevajte k čistejšemu planetu. Zdaj boste račune za elektriko prejemali z nasmehom in presenečeni boste vsakič, ko boste videli, koliko ste prihranili. Denar, prihranjen v letu ali nekaj mesecih, bo dovolj, da si privoščite nov televizor, nekaj gospodinjskih aparatov ali kakšno lepo družinsko potovanje.

