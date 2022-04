Pripravite se na poletje, približuje se sezona bazenov

Zagotovo se strinjate, da ni boljšega občutka kot se nastavljati sončnim žarkom, nato pa se prijetno osvežiti v objemu narave. Če ste se kdaj poigravali z idejo, da bi svoj vrt opremili z domačim bazenom, a so vas (pre)visoki stroški vedno znova prepričali v obisk prenatrpanih kopališč, je morda prav letos čas, da uresničite svoje sanje in si omislite sinjo modrino na vašem vrtu.

Naj bo bazen na sončnem mestu

Bazen bo vaš vrt nedvomno poživil. Saj veste, zelenica z bazenom je tista idealna kulisa, o kateri sanja marsikdo, najpomembneje pa je, da se vprašate, kam bi postavili svoj nov bazen. Poiščite mesto, ki je obsijano s soncem, saj si boste s tem prihranili skrbi z dodatnim ogrevanjem vode, še posebej, če bodo v bazenu čofotali tudi vaši najmlajši. Da bazen nujno stoji na ravnem terenu ni ključnega pomena, pomembno pa je, pri postavitvi pomislite na dodatno opremo, torej pokrivalo, stopnice, električna postaja in filtri, kamor jih boste postavili.

Pred nakupom bazeni pomislite tudi, kakšno obliko bazena bi izbrali. Na voljo so okrogli, ovalni, pa tudi pravokotni ter osmerokotni bazeni . V primeru, da se odločate za nakup družinskega bazena, izberite osmerokotni ali okrogel bazen, saj bo tako dovolj prostora za vso družino. Če iščete bazen za rekreacijo, v katerem želite pretežno plavati, pa izberite pravokotni ali ovalni bazen. Glede na plavalce pa velja izbrati tudi globino. Bazeni zapletenih oblik so sicer zanimiva izbira, ki pa kmalu to več ni, ko je treba izbrati pokrivalo zanje.

Sladka ali slana?

V vsakem primeru je priporočljivo, da ob bazenu poskrbite tudi za ustrezno varnost in kvaliteto vode. Svoj bazen lahko napolnite s sladko ali slano vodo, obe različici pa imata prednosti in pomanjkljivosti. Če se odločite za slano vodo, boste sicer prihranili pri dezinfekcijskih sredstvih, a bodo stroški za ohranjanje konstantne pH vrednosti vode višji, saj slana voda ni združljiva z elementi iz nerjavečega jekla. V kolikor boste svoj bazen napolnili s sladko vodo, pa bodo stroški povezani z vzdrževanjem pH vrednosti vode nižji, a boste obenem več denarja namenili ohranjanju kakovosti vode in dezinfekciji nasploh.