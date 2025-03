Pripravljalni sestanek: bo Slovenija sledila pozivom h krepitvi obrambe?

Sestanek bo potekal pred četrtkovim izrednim zasedanjem voditeljev EU, ki bodo po preobratu v zunanji politiki ZDA in zamrznitvi njene pomoči Ukrajini razpravljali o nadaljnji pomoči Kijevu in o tem, kako naj Evropa okrepi svoje obrambne zmogljivosti.

Glede vse glasnejših pozivov k zvišanju izdatkov za obrambo je obrambni minister Borut Sajovic v ponedeljek ocenil, da Slovenija ni in ne more biti otok sam zase. Kot članica Nata bo morala spoštovati sprejete dogovore, vendar pa "ta trenutek sprememb dogovorov ni, so le ideje, želje, pobude, potrebe, razmisleki", je dejal.

Predstavniki koalicije pa po sestanku v torek niso želeli komentirati morebitnega povečanja obrambnih izdatkov. Dodali so, da bodo skupna stališča lahko oblikovali po povratku premierja Roberta Goloba iz izrednega vrha EU v Bruslju.