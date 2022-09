Pripravljen osnutek sanacijskega načrta za obnovo pogorelega goriškega Krasa

Predlog sanacijskega načrta bo do konca tega tedna poslan na kmetijsko ministrstvo, potrjen pa naj bi bil nato do konca letošnjega leta . "To bo osnova, da lahko gremo z ukrepi naprej in da se bomo lahko prijavljali na razpise za finančna sredstva in tako tudi začeli z izvajanjem ukrepov v naših gozdovih," je še poudaril Humar.

"Županom sem danes predlagal, da bi se na področju Krasa lotili tudi krajinske zasnove, to je strokovne podlage, ki upošteva krajinske in naravovarstvene elemente. To je dokument, ki ga bo po današnjem odobravanju tudi s strani županov naročilo ministrstvo za okolje in prostor. Pripravljeno je lahko z vsemi posvetovanji s strokovno in splošno javnostjo v roku enega leta. To bo neka strateška usmeritev za to območje," je po sestanku povedal minister Brežan. Ob tem je dejal še, da bo krajinski načrt odvisne tudi od aktivnega sodelovanja in predlogov več deležnikov in interesnih skupin.

Po oceni ZGS je požar, ki je na Krasu divjal med letošnjim 15. in 29. julijem, zajel 3707 hektarjev površin, od tega 2902 hektarjev gozdov. Škoda v gozdovih je ocenjena na približno 23 milijonov evrov, sredstva za sanacijo pa bodo zagotovljena iz državnega proračuna, programa razvoja podeželja ter Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.