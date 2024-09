Pripravljeni, da se spet zaljubite?

Morda prvi pogled res ne razkriva obsega in pomembnosti vseh izboljšav in sprememb, toda prenovljena Octavia četrte generacije je zdaj povsem fit za svoje novo življenjsko obdobje.

Pa saj tudi mora biti, ker gre vendarle za model, ki je skozi leta postal tako rekoč sinonim za znamko Škoda. V Sloveniji je bila Octavia v letu 2023 najbolj prodajan avtomobil na tržišču. Še posebej imamo Slovenci radi prostorno in praktično Octavio Combi.

Octavia Combi, avtomobil, v katerem se pišejo spomini generacij. FOTO: Škoda icon-expand

Kaj izstopa? Kar pri novi Škodi Octavii najbolj udari v oči, so zagotovo prenovljena mreža hladilnika in popolnoma novi matrični LED-žarometi druge generacije. Opremljeni z napredno LED-tehnologijo (s kristalastimi elementi) omogočajo izboljšano osvetlitev cestišča v vseh vremenskih razmerah. Povsem nov je tudi LED svetlobni podpis vozila, ki s svojo prepoznavno puščičasto obliko daje avtomobilu sodoben videz, pa tudi aerodinamično optimiziran sprednji odbijač, ki pripomore k učinkovitosti in manjšim emisijam.

Škoda Octavia je bila v letu 2023 najbolje prodajan avtomobil na slovenskem tržišču. FOTO: Škoda icon-expand

Natančnejši pogled razkriva še nekaj manjših sprememb, kot so na primer zračne zavese, ki so se pomaknile na robove odbijača, nov dvodimenzionalni logotip na pokrovu motorja, nova platišča (do 19 palcev), nov zadnji odbijač in zadnje luči s svetlobno animacijo. Omeniti velja, da so spremembe prispevale tudi k skoraj centimetrskemu dolžinskemu prirastku. Skupna dolžina limuzinske in karavanske različice Combi je tako 4698 milimetrov. Paleto zunanjih lakov za Octavio sicer sestavljajo tri univerzalne in sedem kovinskih barv. Mamba zelena barva je ekskluzivna pri modelih Sportline in RS, Phoenix oranžna barva pa je na voljo samo za Octavio Combi.

Nabor serijske opreme je še obsežnejši in med drugim vključuje tudi dvopodročno klimatsko napravo. FOTO: Škoda icon-expand

Napredna vozna izkušnja V notranjosti, okrašeni z UDC (Unique Dark Chrome) dekorativnimi elementi, izstopa 13-palčni osrednji zaslon, ki zagotavlja vrhunsko uporabniško izkušnjo (serijsko je sicer na voljo 10-palčni). Prenovljen infotainment sistem vključuje glasovno pomočnico Lauro, v katero bo serijsko vključen klepetalni robot ChatGPT na osnovi umetne inteligence (na voljo bo kasneje). Nekoliko preurejen je tudi aktivni informacijski zaslon pred voznikom (10 palcev), posodobljen je volanski obroč (z novim 2D-logotipom), v ponudbi so novi materiali in barve. Octavia je tako na izbiro v štirih linijah opreme (Essence, Selection, Sportline in RS) ter več različnih slogih notranjosti. Omeniti velja še, da so ergonomski sprednji sedeži opremljeni tudi s prezračevalno in masažno funkcijo.

Notranjost Octavie Sportline je oblikovana po vzoru izvedbe RS. FOTO: Škoda icon-expand

Za naročila vozil Škoda Octavia Combi velja posebna ponudba: svojo izbrano Octavio Combi lahko opremite z vrhunskim avtomatskim DSG menjalnikom z dvojno sklopko in pridobite dodatni popust v višini 1.000 EUR z DDV! Popust velja tudi za vozila na zalogi.

Prenovljeni in novi motorji Med bencinskimi motorji posodobljene Octavie izstopa novi 1.5 TSI, ki ponuja odlično razmerje med močjo (85 in 110 kilovatov oziroma 110 in 150 konjev) ter porabo goriva. Na voljo sta tudi različici s tehnologijo blagih hibridov, kar s pomočjo zagonskega alternatorja in litij-ionske baterije na 48-voltni platformi še dodatno zmanjšuje emisije in porabo goriva. Dizelska motorja (2.0 TDI) sta dva, s 85 ali 110 kilovati (115 ali 150 konjskimi močmi). Za prenos moči sta na voljo šeststopenjski ročni in sedemstopenjski avtomatski menjalnik DSG. Z izjemo različice RS je najmočnejši motor bencinski 2.0 TSI s 150 kilovati (204 konji), serijsko s štirikolesnim pogonom. Sicer pa sta oba dvolitrska agregata TSI doživela tudi tehnično prenovo in sta opazno močnejša (plus 10 oziroma plus 15 kilovatov).

Varnost je pri Škodi na prvem mestu. FOTO: Škoda icon-expand

Pri Škodi so osvežili tudi širok nabor varnostnih in asistenčnih sistemov. Izpostaviti je treba posodobljen nadzor utrujenosti voznika z zaustavitvijo v sili, nov inteligentni parkirni sistem z možnostjo oddaljenega parkiranja ter na splošno visoko raven pasivne in aktivne varnosti, ki je novo Octavio, ki ima sicer do deset varnostnih blazin, na preizkusnih trčenjih organizacije Euro NCAP s petimi zvezdicami postavila povsem v vrh.

Octavia RS, najmočnejša predstavnica družine, je že v prodaji. Tudi v mamba zeleni barvi, ki je ekskluzivna za različici Sportline in RS. FOTO: Škoda icon-expand

Športnica Do prihoda različice RS je vlogo najboljšega športnika v družini igrala Octavia Sportline, ki se lahko pohvali s športnim, za 15 milimetrov nižjim podvozjem, progresivnim krmiljenjem in nekaj oblikovalskimi posebnostmi v kovinsko črni barvi. Tudi njena notranjost je oblikovana po vzoru izvedbe RS in tako vključuje športni usnjen volan. Te dni pa je v prodajo prišla tudi nova Octavia RS. Ta ima motor 2.0 TSI, ki razvije moč 195 kilovatov (265 konjev), to pa zagotavlja vrhunsko vozno dinamiko. Več o njej si lahko preberete in ogledate TUKAJ.

Tudi Octavio Sportline, oblikovano po vzoru Octavie RS, že lahko naročite. FOTO: Škoda icon-expand

