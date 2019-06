Pripravljeni na vročino?

Najbolje je, da človek posluša svoje telo, še priporočajo na NIJZ. "Vsi imamo center za termoregulacijo, ki nam pove, kdaj potrebujemo vodo oziroma kdaj smo žejni," je pojasnila Perčičeva in kot najbolj ogrožene izpostavila starejše ljudi. Zanje je treba posebej poskrbeti, kajti njihov termoregulacijski center je oslabljen, zato jih je treba spodbujati k pitju. Ob tem je izpostavila, da tudi otroci potrebujejo primerno hidracijo.

"Voda je potrebna, ker so v času velikih temperatur znojenje poveča in izhlapeva iz naše kože ter nas tako tudi hladi, zato moramo uživati velike količine vode," je opozorila. Najranljivejše skupine poleg starejših so tudi tisti s kroničnimi srčno-žilnimi in dihalnimi obolenji ter sladkorno boleznijo tipa 1 in 2. Pri teh bolnikih se fiziološki mehanizem, ki nas hladi z znojenjem, nekoliko spremeni in telo ne more oddajati toplote kot pri zdravih ljudeh, zato je nevarnost dehidracije večja.

Po besedah Perčičeve je pri teh ogroženih skupinah bolnikov treba posebej paziti na znake dehidracije. Poleg tega je treba biti primerno oblečen. Kot so ugotovile študije, svetle barve oblačil in naravni materiali, kot sta bombaž in lan, omogočajo boljše znojenje in hlajenje telesa, je dejala.

Znano je, da so središča mest bolj vroča, temperature namreč na asfaltu in betonu narastejo hitreje kot na podeželju. Beton in asfalt vsrkavata toploto, tudi sevata, tako so središča mest po njenih navedbah najtoplejša. "Če smo že v središču, poiščemo kakšen vodnjak za osvežitev. A najbolje je v času visokih temperatur oditi v naravo ali pa ostati v klimatiziranem stanovanju, če tega ni pa se lahko v tem času umaknemo na primer v ohlajeni nakupovalni center, da se naše telo vsaj spočije," svetuje zdravnica.