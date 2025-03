Ocena pripravljenosti SV za delovanje v miru tri od štiri, kaj pa v vojni?

Znane so ocene iz preteklih let, ko SV vojska ni blestela, predvsem ko gre za ocene sposobnosti delovanja v vojni. Ocene za delovanje v miru so bile sicer dobre, pri vojni pripravljenosti pa so zaznali več neskladij in SV je prejemala nezadostne ocene. Od leta 2021 pripravljenost ocenjujejo na štiristopenjski lestvici – od "ni neskladja" (4) do "obstaja večje neskladje" (1).

Slovenska vojska se je sicer dolga leta borila s pomanjkanjem finančnih sredstev, neizpolnjenimi načrti in kadrovskim pomanjkanjem. V zadnjih letih, predvsem po 2022, so začeli državni izdatki za vojsko rasti, s tem pa se je začelo izboljševati stanje na kritičnih področjih. V poročilu za leto 2023 so zaznali izboljšave na posameznih področjih, pričakovati pa je, da bo podobno tudi letos. Lani so namreč sprejeli več strateških obrambnih dokumentov ter nadaljevali popolnjevanje sestava in investicije v opremo SV.

Kot smo izvedeli, ob tokratni oceni ugotavljajo, da se je stanje na vseh področjih stabiliziralo ter da je trend v prihodnjih letih pozitiven. Tako velja tudi za kadre, kjer je bilo v lanskem letu zabeleženo povečanje vstopov novih pripadnikov. Pred vojsko sicer ostajajo veliki izzivi.

Za bistvenejše premike pa bi Slovenija morala uresničiti zadane zaveze zavezništvu Nato, med katerimi je nakup osemkolesnikov, ki je v teku, ter zvišati obrambne izdatke, je pred časom ocenil minister Borut Sajovic. Poleg osemkolesnikov Slovenija kupuje še protiletalski sistem Iris-T, francoske havbice Caesar in šest helikopterjev, investicije gredo oz. bodo šle tudi v novo puško in pištolo ter sistem zračne obrambe Mangart 25.