Pripravo zdravstvene reforme bo koordiniral Robert Golob

Skupina bo delovala po vzoru delovne skupine za blažitev draginje, ki je zadnje pol leta na tedenski ravni intenzivno pripravljala in usklajevala ukrepe za premagovanje energetske in prehranske draginje, so pojasnili na Ukomu.

Kot so navedli, bodo v delovni skupini sodelovali ministri za zdravje, finance ter javno upravo s ključnimi predstavniki strokovnih služb ter predstavniki službe vlade za digitalno preobrazbo. Skupina bo skrbela za pripravo ukrepov za ureditev zdravstvenega sistema, v katerem bodo prebivalcem Slovenije zagotovljene dostopne, kakovostne in varne zdravstvene storitve na vseh ravneh zdravstvenega varstva.