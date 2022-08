Priprli 39-letnega dostavljalca droge umorjenega iz Kobjeglave

Aprilski umor v Kobjeglavi je končno dobil svoj epilog. Preiskava je sicer bila zaključena meseca junija, ugotovljeno pa je bilo, da se je pokojni 57-letnik aktivno ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog, predvsem državljanom Italije. Pri preiskavi kaznivega dejanja so kriminalisti poleg vseh drugih dokazov, ki so bili zbrani in ki so omogočili identifikacijo ter prijetje storilca umora, zbrali še dokaze, kdo je pokojnemu drogo dostavljal.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so namreč na kraju umora zavarovali več vrst prepovedanih drog. Ugotovili so, da gre za 39-letnega državljana Slovenije z območja Zasavja. Na podlagi zbranih dokazov je bil od Okrožnega sodišča v Kopru odrejen nalog o preiskavi stanovanja in drugih prostorov pri osumljenem. Kriminalisti so opravili preiskavo ter 39-letnika prijeli in mu zasegli več elektronskih naprav in pripomočkov za pakiranje.