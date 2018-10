Priprti Andrej Šiško naj bi kandidiral za mariborskega župana

Mariborsko sodišče je vodji samooklicane Štajerske varde Andreju Šišku zaradi nevarnosti vplivanja na priče za en mesec podaljšalo pripor, v katerem se nahaja od sredine septembra. Še vedno pa ni znana odločitev glede zahteve tožilstva za uvedbo sodne preiskave v tej zadevi.

Predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija in kandidat na zadnjih predsedniških volitvah Šiško je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora. Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav z zborovanja Štajerske varde na začetku septembra v bližini Apač razvidno, da je pozival k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države, sam pa vztraja, da šlo pri spornem postroju le za provokacijo.

Šiško je v priporu od 12. septembra. Ker bi prihodnji teden minilo 30 dni, odkar so ga priprli, mu je preiskovalna sodnica mariborskega okrožnega sodišča v soboto podaljšala pripor do drugega tedna novembra.

Preiskovalna sodnica ga je v preučevanju zahteve tožilstva za uvedbo sodne preiskave zoper njega zaslišala 25. septembra, dan kasneje pa še soobtoženega Mateja Lesjaka. Njena odločitev glede tega še ni znana. Še vedno ni znana odločitev vrhovnega sodišča glede zahteve za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil Šiškov zagovornik Viktor Osim.

Pred mariborskim sodiščem so se danes ponovno zbrali Šiškovi podporniki in pozivali k njegovi izpustitvi na prostost. Ob tem so napovedali, da bo Šiško na prihajajočih volitvah kandidiral za mariborskega župana. V tekmo za župana se je podal že pred štirimi leti in dobil manj kot odstotek glasov. Zanj je glasovalo 251 volivcev.

Prvi mož varde je bil nekoč znan kot eden vidnejših pripadnikov Viol, navijačev mariborskega nogometnega kluba, predseduje tudi Zvezi domoljubnih društev Hervardi. Leta 2007 je bil pravnomočno obsojen zaradi poskusa umora. Iz zapora, kamor so ga odpeljali s soočenja kandidatov za poslance DZ na lokalni televiziji, je prišel leta 2009.