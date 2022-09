PRIREDBA SVETOVNE KNJIŽNE USPEŠNICE PRIHAJA V DOMAČE KINEMATOGRAFE

Film Tam, kjer pojejo raki je že navdušil ameriško občinstvo

Slovensko občinstvo si bo končno imelo priložnost ogledati najbolj pričakovani triler leta. Od 8. septembra nas v dvoranah čaka film Tam, kjer pojejo raki, ki ga je občinstvo na spletnem portalu Rotten Tomatoes ocenilo s kar 96 %. Knjižna uspešnica New York Timesa, ki je bila prodana v več kot 10 milijonih izvodov, bo s pomočjo vrhunske filmske ekipe končno oživela na filmskih platnih. Glavno junakinjo Kyo je upodobila Daisy Edgar-Jones, ki je nedavno prejela prestižno nagrado Leopard Cluba na filmskem festivalu v Locarnu, kjer so film predstavili na prostem pred skoraj 7000 gledalci.

Druge vloge so med drugimi izvrstno odigrali Taylor John Smith, Harris Dickinson in David Russell Strathairn. Vsekakor velja izpostaviti tudi enajstletno Jojo Regino, ki je odigrala Kyo v otroštvu. Za film se je močno zavzemala producentka Reese Witherspoon, ki ga je priporočila prek svojega knjižnega kluba Reese's Book Club. Pri snemanju je sodelovala tudi avtorica knjige Delia Owens.

Po zadnjem napovedniku je slavna Taylor Swift objavila celotno različico naslovne pesmi filma, Carolina. Pevka je bila že dolgo navdušena nad knjigo, in ko je izvedela, da se pripravlja filmska priredba, je želela sodelovati pri glasbenem izboru in je za film napisala to balado. Zgodbo pesmi odpoje s Kyjinega zornega kota ob spremljavi akustičnih glasbil, ki so značilna za ameriško folkloro iz časa, v katerem se odvija zgodba filma. Ni čudno, da se Carolina tako lepo prilegala filmu in je očarala tako občinstvo kot oboževalce Taylor Swift.

Sama knjiga je prevzela številne bralce in bralke tudi v Sloveniji. V zgodbo o ljubezni, zaupanju in preživetju, je tesno vpleten skrivnosten umor, ki vas bo posrkal v dogajanje in vas držal na trnih vse do konca. Gledalce in gledalke bo še zlasti prevzela narava, ki daje filmu poseben pridih – močvirje s svojo floro in favno. Za trenutek se nam preprosto zdi, da smo tudi sami tam.

Tam kjer pojejo raki je vsekakor eden tistih napetih filmov, ki ga je enostavno treba videti, kajti skrivnosti so zakopane pod površjem. Prav tako pa nikoli ni prepozno za branje knjige. Septembra prihaja v kinematografe očarljiva skrivnost, posneta po svetovni knjižni uspešnici. Tam, kjer pojejo raki pripoveduje zgodbo Kye, zapuščenega dekleta, ki je odraščalo v nevarnih močvirjih Severne Karoline.

Slovensko občinstvo si bo končno imelo priložnost ogledati najbolj pričakovani triler leta.

Zaradi govoric o močvirki, ki že leta preganjajo mestece ob Barkleyjevem zalivu, je Kya povsem odrezana od skupnosti. Ko spozna dva mladeniča iz mesta, se Kya prepusti novemu in presenetljivemu svetu. A ko enega od njiju najdejo mrtvega, Kya takoj postane v očeh sokrajanov glavna osumljenka. Ob napredovanju preiskave je vse manj jasno, kaj se je v resnici zgodilo, in vse nevarneje postaja, da bodo razkrite številne skrivnosti, ki so zakopane v močvirju.

