Prisegli prvi evropski tožilci, med njimi tudi Slovenec Jaka Brezigar

"Samo neodvisno sodstvo lahko uresničuje zakon enako za vse. Zaskrbljenost javnosti zaradi finančnih goljufij, korupcije in pravne države je velika, kot še nikoli. Z zaščito proračuna Evropske unije bomo imeli ključno vlogo pri krepitvi zaupanja evropskih državljanov v EU," je dejala glavna tožilka, so sporočili iz Luxembourga.

Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourovater evropska komisarja za proračun in pravosodje, Johannes Hahnin Didier Reyndersso že čestitali novim evropskim tožilcem in v skupnem odzivu poudarili, da je njihovo glavno delo boj proti zlorabam in korupciji.

"Njihova naloga je jasna: Boj proti finančnemu kriminalu in zaščita denarja evropskih davkoplačevalcev. Kriminalci ne poznajo meja in napočil je čas, da ga tudi tožilci ne," so še poudarili. Dodali so, da je EPPO ključna sprememba v boju proti čezmejnemu kriminalu in bo dopolnil delo Eurojusta in Olafa, kar bo "edinstven evropski pristop v boju proti finančnemu kriminalu, ki prizadene finančne interese EU".

V EPPO sodeluje 22 držav članic EU, poleg Slovenije in Romunije še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Nemčija, Portugalska, Slovaška in Španija. Vsaka od držav ima v EPPO po enega tožilca. Njihov mandat traja šest let in ga ni mogoče podaljšati.

Evropsko javno tožilstvo je neodvisni organ EU in je pristojen za preiskavo, pregon in obtožbe pri kaznivih dejanjih, ki škodujejo finančnim interesom EU, kot so npr. goljufije, korupcija in čezmejne goljufije na področju DDV, ki presegajo deset milijonov evrov. V zvezi s tem Evropsko javno tožilstvo opravlja preiskave ter izvaja ukrepe pregona in opravlja funkcije tožilca na pristojnih sodiščih držav članic. Evropsko javno tožilstvo ima sedež v Luxembourgu.