Prišel je 1800 kilometrov daleč

V zraku, na tleh ali v vodi. Kdor se je v torek zjutraj sprehajal po Krajinskem parku Sečoveljske soline, je naletel na takšen veličastni prizor, ki so ga uprizorili plamenci. "K nam prihajajo počivat, k nam prihajajo na prehranjevanje, kajti vsi ti bazeni so polni hrane in zato se lahko plamenci tukaj zadržujejo tudi dlje časa," razlaga naravovarstveni nadzornik Iztok Škornik . Ptice v parku niso nobena novost, prvič so jih opazili že leta 2005. Od takrat so redne gostje. "Pri nas se pojavljajo praktično vsako leto, večinoma v zimskem času, od novembra dalje, zadnja tri leta so prisotni skoraj vsak dan, v večjem ali manjšem številu."

Posebnost letošnje prve skupine je njena velikost. Skupaj so našteli 150 osebkov, še nikoli prej toliko, običajno jih je v skupini okrog štirideset. "Najlažja gnezdišča so v beneških lagunah, pozimi pa se premaknejo na prezimovanje vse do gradeških lagun, se pravi vse do Valle Cavanata in od tam prihajajo tudi v Sečoveljske soline," dodaja Škornik.

Prepoznajo jih po posebnih obročkih, ki določajo, od kod prihajajo. Med drugim so bili v solinah že plamenci iz Francije, celo Turčije. Pri zadnji skupini je eden od osebkov imel obroček, ki kaže, da je prišel iz 1800 kilometrov oddaljene Andaluzije. "So plašne ptice in se sproti umikajo, če se jim preveč približamo, zato jih opazujte z razdalje," opozarja Škornik, ki že od tega konca tedna pričakuje povečano število obiskovalcev parka, ki upajo, da bodo deležni podobnega prizora.