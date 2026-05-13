Slovenija

Prišel, ustrelil, zmagal

Ljubljana, 13. 05. 2026 06.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Robert Černigoj

Je natančen, hiter, mentalno vzdržljiv, nekateri bi ga označili celo za nevarnega, a je, kot pravi, ravno nasprotno – zelo miroljuben. In za povrh se lahko pohvali, da je v tem, kar ga veseli in s čimer se ukvarja že vrsto let, tudi najboljši na svetu. Robert Černigoj je svetovni prvak v športnem streljanju. Tovrsten šport je Slovencem morda manj poznan, v svetu pa je zelo priljubljen in se že dolgo spogleduje s tem, da postane tudi olimpijska disciplina.

Čiste misli, zbranost, mirna roka. To je le nekaj najpomembnejših lastnosti, ki jih ima naš praktični strelec, ki je lani pometel s konkurenco več kot 1800 tekmovalcev iz kar 50 držav in postal svetovni prvak. "Ja, pri tekmovanju gre za desetinke sekunde, za milimetre," pripoveduje Robert Černigoj, ki je na Filipinih pokazal, iz kakšnega testa je. Vsak od tekmovalcev si sicer izbere neko svojo taktiko. "Tri minute pred začetkom si lahko vsi ogledamo progo, nekakšen labirint, po katerem se giblješ in streljaš na tarče. Jasno, čim bolj v sredino. Te tarče so kovinske, tiste morajo pasti, da štejejo, določene migajo, kjer je v bistvu še večja težavnost, tako da hitrost, čas pa zadetki so v bistvu tisto, kar nas pelje do zmage oziroma kjer se vidijo razlike med tekmovalci."

Prav gotovo pa največ štejejo tudi izkušnje in mentalne priprave, vse od branja knjig do športnih psihologov. "Mi, starejši in izkušenejši strelci, imamo prav gotovo prednost pred mladimi, ki so precej bolj zaletavi in ponoči ne spijo od napetosti in pričakovanja." Robertove mentalne priprave so čim več počitka, čim več regeneracije telesa, čim manj razmišljanja o tekmovanju. "Jaz se ne ukvarjam z drugimi stvarmi, ne ukvarjam se z drugimi tekmovalci, ampak samo sam s seboj. In to je to, to je cilj do uspeha." Modrost, ki verjetno velja tudi za marsikatero drugo stvar v življenju, ki jo želimo doseči.

Robert Černigoj ni le strelec, ampak tudi oblikovalec
Robert Černigoj ni le strelec, ampak tudi oblikovalec
FOTO: Svet na Kanalu A

O tem, koliko stane posamezen kos orožja, tudi do 10 tisoč evrov, o tem, ali imamo v Sloveniji dovolj strog zakon glede posesti in nošenja orožja, pa tudi o tem, da Robert Černigoj ni le odličen strelec, ampak tudi oblikovalec, ki je sodeloval pri kreiranju ene od pištol, pa lahko prisluhnete v pogovoru oddaje Svet na kanalu A.

