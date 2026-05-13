Prišel, ustrelil, zmagal

Čiste misli, zbranost, mirna roka. To je le nekaj najpomembnejših lastnosti, ki jih ima naš praktični strelec, ki je lani pometel s konkurenco več kot 1800 tekmovalcev iz kar 50 držav in postal svetovni prvak. "Ja, pri tekmovanju gre za desetinke sekunde, za milimetre," pripoveduje Robert Černigoj, ki je na Filipinih pokazal, iz kakšnega testa je. Vsak od tekmovalcev si sicer izbere neko svojo taktiko. "Tri minute pred začetkom si lahko vsi ogledamo progo, nekakšen labirint, po katerem se giblješ in streljaš na tarče. Jasno, čim bolj v sredino. Te tarče so kovinske, tiste morajo pasti, da štejejo, določene migajo, kjer je v bistvu še večja težavnost, tako da hitrost, čas pa zadetki so v bistvu tisto, kar nas pelje do zmage oziroma kjer se vidijo razlike med tekmovalci."

Robert Černigoj - najboljši praktični strelec Svet na Kanalu A



Prav gotovo pa največ štejejo tudi izkušnje in mentalne priprave, vse od branja knjig do športnih psihologov. "Mi, starejši in izkušenejši strelci, imamo prav gotovo prednost pred mladimi, ki so precej bolj zaletavi in ponoči ne spijo od napetosti in pričakovanja." Robertove mentalne priprave so čim več počitka, čim več regeneracije telesa, čim manj razmišljanja o tekmovanju. "Jaz se ne ukvarjam z drugimi stvarmi, ne ukvarjam se z drugimi tekmovalci, ampak samo sam s seboj. In to je to, to je cilj do uspeha." Modrost, ki verjetno velja tudi za marsikatero drugo stvar v življenju, ki jo želimo doseči.

Robert Černigoj ni le strelec, ampak tudi oblikovalec FOTO: Svet na Kanalu A