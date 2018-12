'Zdravnik postaja delavec za tekočim trakom'

Družinski zdravniki izpostavljajo preveliko breme birokracije in papirologije, s katerim se morajo vsakodnevno soočati. "Skozi to konferenco izražamo podporo vsem zaposlenim v zdravstvu, ki so preobremenjeni z vsakovrstno administracijo, za katero pa nihče ne ve komu in čemu služi," je uvodoma dejala Zdenka Čebašek Travnik iz Zdravniške zbornice Slovenije.

"Stvari pišemo dvakrat - na računalnik in v karton, 'borimo' se s šiframi, za to pa porabljamo ogromno časa. Te stvari so tako same sebi namen, da človeka jezijo,"pravijo tudi v Slovenskem zdravniškem društvu.

"Na te težave smo opozarjali v zadnjih letih - tako strokovno javnost, kot politiko. Ne gre za to, da bi želeli višje plačilo," pravijo v Zdravniški zbornici Slovenije in dodajajo, da želijo opozoriti tudi na to, da bodo nekateri zdravstveni domovi z novim letom ostali brez radiologov.