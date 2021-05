Prisilna poravnava Istrabenza pravnomočno končana

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v prisilni poravnavi - ki jo je predlagala potem, ko na skupščini družbe novembra 2019 ni bil sprejet predlog, da bi Istrabenz na DUTB po zasegu delnic Istrabenz Turizma prenesel še preostalo premoženje in šel v likvidacijo - v kapital pretvoril za 65,13 milijona evrov navadnih finančnih terjatev. Ob tem so osnovni kapital znižali na nič evrov in ga povečali za ta konvertirani znesek.

DUTB je postala edina lastnica družbe, delnice so prenehale kotirati na Ljubljanski borzi. Na skupščini aprila letos je DUTB sprejela sklep, da se Istrabenz preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.