Prisilno delo: kako hitro bi vi našli pot ven?

Predstavljajte si, da se znajdete v pasti izkoriščevalskega delovnega razmerja. Bi znali poiskati izhod? Kruto realnost marsikaterega delavca lahko v teh dneh izkusite na lastni koži, v obliki trenutno zelo priljubljene zabave - sobe pobega. Le da je realnost vse prej kot zabavna.

18. oktober je mednarodni dan boja proti trgovini z ljudmi. Čeprav jo ponavadi povezujemo s prodajanjem deklet za namene spolnega izkoriščanja, je oblik več. Letos zato želijo krepiti zavedanje o drugih pojavnih oblikah trgovine z ljudmi, predvsem o prisilnem delu in delovnem izkoriščanju.

Amir je ostal brez dela, odhod v tujino se je zdel rešitev. "Obljubljali so devet evrov na uro, redna izplačila, govorili so, da je v Nemčiji veliko dela in da ne bo problemov. V resnici pa so tam razmere grozne. Delavce na veliko ožemajo, spijo v kontejnerjih, jesti nimajo kaj, delajo pa po 15 ur na dan," se spominja. Še danes mu je delodajalec, ki ga je napotil, dolžen denar. Šofer tovornjaka je dve leti vozil pri slovenskem avtoprevozniku. Dajali so mu tehnično neustrezne tovornjake, celo takšnega, ki mu niso delale zavore. Delodajalec ga je silil, da je vozil brez zakonsko predpisanih odmorov, in mu postavljal nemogoče roke. Kazni je moral poravnati iz lastnega žepa. Ko je od delodajalca zahteval, naj mu vrne denar za kazen, ki jo je dobil zaradi njegove napake, mu je zagrozil s smrtjo. Delavec iz Bosne se je prijavil na oglas ljubljanske verige restavracij. Iskali so kuharje, natakarje, pomočnike v kuhinji, picopeke in slaščičarje. Obljubljali so, da jim bodo uredili vse dokumente. V Sloveniji je tri mesece delal brez dovoljenj. Ko je vprašal za vizum, so ga poslali domov. Za 400 ur dela je dobil okoli 700 evrov plačila. Delavka v čistilnem servisu je čistila vsak dan, vključno z vsemi vikendi, po osem ur. Za 400 evrov na mesec. Ko je zbolela, jo je delodajalec odpustil. To so resnične zgodbe resničnih ljudi. Zgolj peščica, delovnega izkoriščanja in njegove hujše oblike prisilnega dela, oboje je oblika trgovine z ljudmi, je namreč ogromno. In medtem ko drži, da so najbolj ranljiva skupina ljudje, ki prihajajo iz tujine, torej migrantski delavci, pa je dejstvo, da se v boju za preživetje s potencialnim izkoriščanjem lahko sreča vsak od nas. Čeprav najprej pomislimo na prodajo deklet za namene spolnega izkoriščanja, izraz trgovina z ljudmi zajema več kot to. Ena od pojavnih oblik je tudi prisilno delo in delovno izkoriščanje in prav temu je namenjena osrednja pozornost ob letošnjem 18. oktobru - svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi. Pobegnite iz krempljev izkoriščanja

FOTO: Miro Majcen

V čevlje ljudi, omenjenih na začetku, lahko stopi vsak od nas. V Ljubljani bo namreč do 27. oktobra odprta Soba pobega (Escape Room), ki se dotika prisilnega dela oziroma njegove milejše različice izkoriščanja delavcev. "Soba pobega simulira tipične bivanjske in delovne okoliščine, v katerih se delavci znajdejo, in skozi mehaniko sobe pobega obiskovalce soočamo s temi okoliščinami in jih spodbudimo, da najdejo rešitev in pot iz sobe," je pojasnila Tanja Rudolf Čenčičiz Združenja DrogArt, ki se podpisuje pod projekt. Pred obiskovalci je 26 izzivov, vsak je neposredno povezan s problemom izkoriščanja in zasnovan eksplicitno za ta projekt. Z vsakim izzivom se dotakneš enega delčka te problematike. In vsak nazadnje, tudi s pomočjo moderatorja, najde pot ven. Escape Room Izkoriščanje delavcev bo odprt do 27. oktobra v prostorih Četrtne skupnosti Moste na naslovu Ob Ljubljanici 36a. Termin rezervirajte na escape@drogart.org. Obisk je brezplačen, imeli pa boste eno uro časa za rešitev zagonetk. Izkoriščanja delavcev vse več, a razsežnosti ostajajo prikrite

V sobi pobega so poskušali simulirati dejanske delovne in bivanjske razmere ljudi, ujetih v pasti izkoriščanja. FOTO: Miro Majcen

Trgovina z ljudmi je vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin (znotraj ali izven države) z namenom izkoriščanja (izkoriščanje v obliki prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva in prisilnega izvajanja kaznivih dejanj). Temelji na plačilu ali drugem nadomestilu ter na uporabi fizičnega ali drugega nasilja, prevari, goljufiji, čustveni zlorabi, zlorabi socialne ranljivosti, tako, da se doseže soglasje ali nadzor nad žrtvijo.

"Dejstvo je, da trgovina z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja narašča in po uradnih podatkih v državah EU predstavlja skoraj četrtino vseh žrtev. Vendar pa prave razsežnosti problema večinoma ostanejo prikrite," je povedala Tjaša Škreblin iz medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi. Odkrivanje, prepoznavanje, predvsem pa dokazovanje je namreč izjemno zahtevno. "Če so se še pred nekaj leti kazniva dejanja trgovine z ljudmi izvajala ob prisotnosti fizičnega nasilja, omejevanja osebne svobode, nezakonitega bivanja in dela v državi, pa strokovnjaki v zadnjih letih ugotavljajo, da storilcem ni treba več izvajati nasilja in prisilnih metod, metode izkoriščanja ljudi namreč še posebej na področju prisilnega dela in delovnega izkoriščanja postajajo vse bolj prefinjene," je pojasnila. Goran Lukić iz Delavske svetovalnice je opozoril tudi na težave uradnih organov pri odkrivanju in kaznovanju storilcev. "Delavec je pred dvema letoma padel z gradbenega odra, poškodoval se je, postal je invalid paraplegik in v vsem tem času se po celotni verigi nadzora njegovega delodajalca ni našlo. Inšpektor za delo ga ni našel. Policija ga ni našla. Na koncu je tožilec zavrgel predlog ovadbe, ker ni bilo delodajalca, ker se ga ni našlo. Zanimivo je pa to, da smo mi to osebo našli v enem dnevu," je povedal. Ob tem je zanimiv podatek, da v Sloveniji doslej še v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno kaznivo dejanje trgovine z ljudmi za namen prisilnega dela, čeprav podatki raziskovalcev kažejo, da se je v zadnjem desetletju število kaznivih dejanj kršitev pravic delavcev in delovnega izkoriščanja močno povečalo. Kako se posameznik ujame v past izkoriščevalcev?

Med panogami, kjer je izkoriščanja največ, so gradbeništvo, gostinstvo in turizem, trgovina, avtoprevozništvo, gozdarstvo, čistilni servisi, agencije za varovanje, gospodinjska pomoč na domu. FOTO: Miro Majcen

V Sloveniji v okviru pojava trgovine z ljudmi prevladuje izkoriščanje žrtev za namen spolnih zlorab, redkeje pa so prepoznane druge oblike izkoriščanja. Lani je bilo v Sloveniji prepoznanih 66 žrtev zlorab, vse žrtve trgovine z ljudmi za namene spolnih zlorab in spolnega izkoriščanja. —Tjaša Škreblin, medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi