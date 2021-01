'Prisilno' upokojevanje: sindikati na ustavno sodišče, kaj porečejo delodajalci?

Na gospodarski zbornici pa poudarjajo, da obvezno upokojevanje uravnotežuje pravice delodajalcev in delojemalcev ter da so ocene sindikatov o več stomilijonskem pritisku na pokojninsko blagajno in javne finance zaradi ukrepa upokojevanja močno pretirane.

O tem so prepričane reprezentativne sindikalne centrale, ki so na ustavno sodišče vložile predlog za začasno zadržanje domnevno spornih členov zakona in zahtevo za presojo ustavnosti. Od januarja lahko namreč delodajalec odpusti delavca, ki je izpolnil pogoje za upokojitev, brez navedbe utemeljenega razloga.

V oddaji 24UR ZVEČER so sinoči gostili Sonjo Šmuc in Lidijo Jerkič. Slednjo so povprašali, zakaj je zanjo rešitev upokojevanja sporna. "Delovno pravo je nekaj, kar se razvija skozi nekaj stoletij. Namenjeno je varstvu šibkejše stranke - to je v tem primeru delavec pred delodajalcem. In na podlagi vseh predpisov in mednarodnih konvencij je sklepanje delovnih razmerij dovoljeno in zaželeno pod enakimi pogoji in enako velja tudi za odpuste. V konkretnem primeru pa smo s spremembo zakonodaje uvedli razlog, ki je razlog samo za starejše delavce in samo za tiste, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Razlog je trajen, bil je uveden v protikoronski zakonodaji in postavlja v negotov položaj vsakega, ki bo izpolnil pogoje za upokojitev, od tega trenutka dalje," odgovarja predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Šmučeva medtem pravi, da gre vprašanje v smeri, kako uravnotežiti pravice delavcev na eni strani in na drugi tudi neke pravice, ki jih imajo delodajalci. "V času zadnje spremembe pokojninskega zakona smo delodajalci predlagali in želeli, da bi se uzakonilo, da je lahko dostop do 40 odstotkov pokojnine v primeru ko zaposleni prekine delovno razmerje in se upokoji, delodajalec pa ga ponovno potegne nazaj v delovno razmerje, v kolikor potreba po tem obstaja. Zato takrat ni bilo posluha in verjetno je k temu prispevalo tudi to, da je zdaj rešitev drugačna, kot bi bila, če bi se lahko socialni partnerji dogovorili v času, ko se je tisti zakon spreminjal. Izkazalo pa se je, da je - ko smo sprejeli 40 odstotkov pokojnine, ki jo lahko nekdo prejme in ostane zaposlen - nastala neka nova spodbuda, da so ostajali v delovnem razmerju ne nujno samo tisti delavci, ki so željni, zagnani, ki jih delodajalec dejansko tudi potrebuje, ampak tudi tisti, ki jim je včasih morda bilo udobno ostati. Tukaj je bilo treba poiskati uravnoteženje tako na eni kot na drugi strani," poudarja generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Jerkovičeva na to pravi, da zakon o delovnih razmerjih, ki je bil spremenjen, in zakon o javnih uslužbencih poznata kar nekaj razlogov za odpust. "In razlog, da je delavec nepotreben, da je slab delavec, da so delodajalci z njim nezadovoljni - ti razlogi v zakonu o delovnih razmerjih že obstajajo. To, kar je bilo zdaj sprejeto s PKP 7, pa je v bistvu samo podlaga - torej izpolnjen pogoj za upokojitev, razlogov pa delodajalcu ni treba opredeljevati. Kar pomeni, da če bomo imeli dva enaka delavca, z enako delovno dobo, je prosta odločitev delodajalca, koga bo izbral. Delavec zato nima nikakršnega pravnega varstva in tudi ne socialne varnosti takšne, kot se nekje v razlogih navaja."

Šmučeva pa pravi, da delavec, ki bi zaradi tega razloga izgubil zaposlitev - ko je recimo že izpolnil pogoje za upokojevanje - pomeni, da ima socialno varnost. Ravno tako sta po njenih besedah še dva meseca odpovednega roka, pa tudi običajno bistveno višja odpravnina, kot če gre v pokoj redno sam. "Tako da tukaj, da bi bil nekdo pahnjen v neke velike stiske, pravzaprav ne. Poleg tega s tem tudi ne ugasne pravica zaposlenega oziroma posameznika, da se zaposli - lahko tudi kje drugje, lahko mogoče z delodajalcem sklene pogodbo za kakšno drugo delovno mesto ali vsebino. V praksi pa se delodajalci ne poslavljamo in ne želimo izgubljati ljudi, ki so dobri in tudi starejši zaposleni so fantastični, niso pa vsi. Tako kot pač nismo vsi enaki - eni so super, drugi malo manj in nismo za vse," izpostavlja generalna direktorica GZS.