Prišla je ena izmed najboljših in najučinkovitejših naravnih krem na trgu ZEOTEX DERM

V morju izdelkov za nego kože, ki obljubljajo veliko za problematično kožo, vendar pogosto vsebujejo tudi spremljajoče nezdrave in neželene sestavine, je ZEOTEX DERM naravna, zdrava in učinkovita. Baza za kremo sta razstrupljevalni mineral zeolit in elementarno srebro, ki s sinergijo delovanja prinašata revolucijo v negi problematične kože. ZDAJ to kremo lahko najdete na policah dm trgovin po vsej Sloveniji.

Krema NE VSEBUJE parabenov, kortikosteroidov in škodljivih konzervansov in odkar je na trgu, ne neha navduševati z rezultati, ki jih dosega – pomaga pri zdravljenju aken, dermatitisa, luskavice, seboreje, glivičnih obolenj, alergijskih reakcij ali izsušitvi kože. Fantastična je tudi pri alergijskih reakcijah kože, ki so danes zelo pogoste. Kaj jo naredi posebno in kako pomaga v boju z različnimi kožnimi težavami, izvedite v nadaljevanju. ZEOTEX DERM je popolnoma naravna in varna krema za odrasle in otroke, njeno močno delovanje je trojno – proti bakterijam, glivicam in virusom. Namenjena je negi problematične in občutljive kože, nagnjene k atopiji, toda je blagodejna za vsak tip kože, saj podpira proces regeneracije in vlaženja kože. Njene glavne sestavine in njeni največji heroji sta – zeolit in elementarno srebro, njihova kombinacija je nezmotljiva izbira za pomoč pri problematični koži. Zeolit je znan kot „čarobni“ razstrupljevalni mineral, ki s svojimi mikro delci očisti kožo različnih toksinov in površinskih nečistoč, ter jo osvobodi škodljivih snovi, obenem pa regenerira in revitalizira kožo. Zeolit deluje na lokalno imunost celic kože, zagotavlja antioksidativno zaščito, spodbuja proces regeneracije, olajša proces obnove in čiščenja kože. Poleg tega vnaša v celice esencialne minerale, s čimer prispeva k pomirjanju alergijskih reakcij, kožnih težav in je heroj v boju proti aknam, saj odstrani vsakodnevne „sovražnike“ s površine kože.

