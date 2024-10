Prišla po kontracepcijo, farmacevtka ji tablet zaradi ugovora vesti ni izdala

Kot so za Lendavainfo pojasnili v Pomurskih lekarnah, zaradi zagotavljanja uresničevanja z ustavo in zakonom zagotovljene pravice zaposlenega do ugovora vesti, delavcev ne sankcioniramo, niti ne moremo presojati o upravičenosti ali neupravičenosti instituta ugovora vesti, ki je posamezniku zagotovljen z zakonom ali ustavo. A zagotovili so, da bodo poskrbeli, da pravica ugovora vesti ene izmed sodelavk nikakor ne bo omejevala njihovega poslanstva, ki daje v ospredje pravice pacientov do pravilne in varne uporabe zdravil ter izpostavlja pomen strokovnega svetovanja pri uporabi zdravil.

Kot pojasnjujejo v Lekarniški zbornici Slovenije, je pravica do ugovora vesti opredeljena v 46. členu Ustave RS, ki določa, da je ugovor vesti dopusten v primerih, ki jih določi zakon, če se s tem ne omejujejo pravice in svoboščine drugih oseb. Ugovor vesti zdravstvenih delavcev je urejen v 56. člen ZZDej, ki določa, da zdravstveni delavec lahko odkloni zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo in z mednarodnimi pravili medicinske etike. Zdravstveni delavec mora o svojem ugovoru vesti obvestiti zdravstveni zavod. Zdravstveni zavod mora to upoštevati, vendar bolnikom zagotoviti možnost za nemoteno uveljavljanje pravic s področja zdravstvenega varstva. Zdravstveni delavec ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči. Ker zdravstveni poseg v ZZDej ni opredeljen, lahko farmacevtski strokovni delavci uveljavljajo ugovor vesti v lekarniški dejavnosti le v dogovoru z delodajalcem. V vsakem primeru pa mora biti ugovor vesti (torej odklonitev zdravstvenega posega, ki ni v skladu z vestjo in mednarodnimi pravili medicinske etike) utemeljen.