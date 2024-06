'Prišle smo delat in izvedele, da smo na cesti'

Erika Mihelič in njenih 12 sodelavk je marca dobilo odpovedi. Vse so invalidke, v mariborskem Zaposlitvenem centru Avantus so bile zaposlene na zaščitenih delovnih mestih. Brez službe so ostale, ker je Avantus izgubil status zaposlitvenega centra. Sprva so bile prepričane, da je šlo za pomoto ali zaroto ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nato pa so iz dneva v dan ugotavljale nove podrobnosti, ki so kazale, da so se v podjetju dlje časa dogajale številne nepravilnosti.

V rubriki Vaš svet v današnji oddaji Svet na Kanalu A boste spoznali 55-letno Eriko Mihelič, ki ima že tri desetletja težave s hrbtenico, zaradi katerih ima status invalida. "On se sploh ne zaveda, kaj nam je storil," pripoveduje o svojem nekdanjem direktorju Matjanu Cojterju. "Me smo z veseljem hodile delat. Niti v sanjah si nisem predstavljala, da bom nekoč spet morala na zavod za zaposlovanje." Pred časom se je že zdravila zaradi depresije, zdaj je morala znova k zdravniku po pomirjevala, da ponoči sploh ujame nekaj ur spanja. Tudi njene sodelavke delijo žalost in nemoč, ko pripovedujejo o izgubi službe. Da je v podjetju nekaj hudo narobe, so izvedele čez noč in to dobesedno. "Bilo je na ponedeljek, 11. marca. Še malico smo prinesle s sabo, saj smo bile prepričane, da je pred nami nov delovni dan. Pa nas je direktor vse skupaj poklical v pisarno, rekel, da je včeraj po naključju izvedel, da Avantus nima več statusa, in da lahko gremo," pripovedujejo. "Jaz sem v nedeljo čisto slučajno izvedel oziroma našel sporočilo ministrstva v neželeni pošti. Takoj sem obvestil delavke in naslednji dan smo začeli z odpuščanji, saj nismo več izpolnjevali pogojev za zaposlovanje teh invalidov," Cojhter pritrdi zgodbi delavk, a tu se podobnost njihovih izpovedi konča.

Erika Mihelič je oboževala delo šivilje.

Ko so se delavke ena za drugo skušale prijaviti na zavodu za zaposlovanje, so tam izvedele, da jim ne pripada denarno nadomestilo, saj so bile odpovedi nezakonite. "Podjetje bi se moralo predhodno obrniti na komisijo na zavodu za pokojninsko zavarovanje, ki bi ugotavljala upravičenost tako rigoroznega ukrepa, in predvidevam, da do tega koraka s strani podjetja ni prišlo," pojasnjuje direktor mariborske enote zavoda za zaposlovanje Bernard Memon. Šele referentke na zavodu so delavke podučile, kar bi jim moral povedati že njihov direktor – da morajo, če želijo prejeti denarno nadomestilo, najprej sprožiti upravni spor. "Najslabše je, če oseba nič ne stori, takrat se zadeve začnejo zapletati. Najbolj bi si želeli, da si osebe, ki imajo pomisleke, dvome, poiščejo brezplačno pravno pomoč, ki jih nato usmerja v skladu z zakonodajo," še dodaja Memon.

