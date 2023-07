Prišli na plažo, pobrali vse brisače in jih odpeljali

Komunala v dalmatinskem mestu Gradac je uresničila grožnje. Njihovi delavci so ob zori pobrali brisače in ostale rekvizite z mestne plaže, jih natovorili na komunalno vozilo in odpeljali v neznano.

Občina Gradac se na ta način že dalj časa bori proti t.i. rezervaciji plaž, ki je zelo popularna med gosti jadranske obale. Kot navaja Index.hr, obiskovalci to počnejo zaradi izjemne gneče podnevi, zato ponoči na plaži puščajo svoje rekvizite in računajo, da jih bodo ti počakali, ko se sami odločijo priti na plažo. "Zarana so vestni delavci Komunalnega podjetja Občine Gradac uspešno izvedli akcijo odstranjevanja zapuščenih plažnih rekvizitov. Še enkrat opozarjamo, da je preko noči prepovedano puščanje brisač in drugih rekvizitov na plaži," so občinarji zapisali na družbenem omrežju. V Gradacu so podobno akcijo izvedli že lansko poletje in tudi ta je naletela širše odobravanje. Več hrvaški mest je tudi tokrat pred začetkom sezone obiskovalce opozorilo, naj na plažah ne puščajo rekvizitov, saj prostora ni dovoljeno rezervirati. Na nekaterih plažah so celo postavili opozorilne table. Še vedno pa večina kopalcev teh jasnih navodil ne upošteva.