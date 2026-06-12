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Slovenija

Bomo šli na refrendum? 'Prišlo je do zlorabe zakonodajne moči'

Ljubljana, 12. 06. 2026 11.05 pred 13 dnevi 4 min branja 58

Avtor:
STA
Sindikalne centrale

V reprezentativnih sindikalnih centralah so skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do referendumskega odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo.

V sindikalnih centralah so prepričani, da je vsaka omejitev možnosti ljudi za neposredno odločanje o pomembnih vprašanjih dopustna izključno v izjemnih primerih in mora biti skrbno utemeljena, je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.

Referendum je po njegovih besedah temeljna pravica v okviru demokratičnega odločanja. "Brez uresničevanja te pravice ne moremo govoriti o demokraciji," je poudaril.

Sindikati
Sindikati
FOTO: Bobo

Očitke, da si sindikati za referendum prizadevajo zgolj zato, da bi blokirali delo nove vlade, je odločno zavrnil. "Tudi leta 2011, ko je bila na oblasti tako imenovana leva politična opcija, smo vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma. Kakršna koli namigovanja na to, da smo na sindikalni strani to naredili zato, ker je zdaj neka druga opcija, so zgrešena, napačna in zavajajoča," je dejal.

Zakon po besedah odvetnika Iztoka Ščernjaviča vključuje vsebine, glede katerih je referendum nedvomno dopusten. "Gre za prekoračitev polja proste presoje, ki jo ima zakonodajalec pri izbiri zakonodajne tehnike," je dejal.

Glede argumenta, da se z zakonom odpravlja neustavno stanje, se pridružujejo mnenju zakonodajno-pravne službe DZ, ki je ugotovila, da to ne drži, je povedal.

Prepričan je, da sklep o nedopustnosti referenduma o tem zakonu predstavlja primer očitne zlorabe zakonodajne oblasti, ki bi jo ustavno sodišče moralo preprečiti. "To lahko stori samo tako, da omogoči referendum," je dejal.

Če bi ustavno sodišče presodilo, da zakon vključuje določbe, glede katerih referenduma ni dopustno razpisati, se po njegovih besedah zavzemajo za tehtanje med pravico do referenduma in ustavno določenimi omejitvami. Pravica do referenduma ima po njihovem mnenju večjo težo.

Štrukelj: Nedvomno je prišlo do zlorabe zakonodajne moči

V zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimirja Štruklja vprašanja, pomembna za prihodnost države - vprašanje solidarnosti, posegi v javno zdravstvo, prisilna upokojitev - pomešana z elementi, o katerih se po ustavi ne sme odločati na referendumu. "Nedvomno je prišlo do zlorabe zakonodajne moči," je prepričan.

Na to je opozoril tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. "Državni zbor je zlorabil omnibus zakonodajno tehniko v povezavi z ustavnimi omejitvami referendumskega odločanja, da je preprečil, da bi se ljudstvo, ki ima v tej državi oblast, lahko opredelilo do vsebine tega zakona," je dejal.

Nesprejemljivost omejevanja referendumskega odločanja o tako pomembnih temah so izpostavili tudi predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost Evelin Tožbar, predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf in predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber.

Sindikati so namreč maja ob podpori civilne družbe v DZ vložili pobudo za naknadni zakonodajni referendum o zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47.000 volivcev, a so poslanci razpis preprečili s sprejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma, ker predpis vključuje davčne določbe.

Interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so v DZ prispevali tudi v SDS, v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin.

Po mnenju sindikatov gre za zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, četudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. To so med drugim zakon o delovnih razmerjih, pokojninska reforma in zdravstvena zakonodaja.

Zakon na srednji in dolgi rok veliki večini prinaša manj, so prepričani. Glede na ocenjeni javnofinančni učinek se bojijo posegov v plače v javnem sektorju in v pokojnine ter ostalih rezov.

Pobudi so se danes pridružili tudi v stranki Levica

"Več kot 47.000 ljudi je s svojim podpisom jasno povedalo, da želijo o tem zakonu odločati na referendumu. Vladajoča koalicija pa namesto dialoga ljudem skuša preprečiti pravico do odločanja," so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem so vnovič opozorili, da zakon ni bil usklajen s socialnimi partnerji, z njim pa se pod krinko razvojnih ukrepov uvaja za državo in ljudi škodljive spremembe, ki bodo največ koristi prinesle peščici najbogatejših, medtem ko bodo račun prej ali slej plačali zaposleni, upokojenci in uporabniki javnih storitev.

sindikati ustavno sodišče referendum interventni ukrepi
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KOMENTARJI58

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Kumul
12. 06. 2026 21.51
Enkrat za vselej bi moral pobudnik za referendum v primeru zanj negativnega izida finančno odgovarjati. Eni in drugi institut referenduma izkoriščajo za oviranje delovanja države. SVIZ je največji 11% lastnik Delavske hranilnice. Polni so dnarja z lahkoto bi si privoščoli par miljonov. Škodljivci. Delat se spravite.
Odgovori
+2
2 0
Marlen
12. 06. 2026 21.37
Naj povem, da sem bila nekoč članica sindikata. Ko sem potrebovala pomoč, od njih nisem dobila ničesar drugega kot meglo in prazne obljube. Članarino pa so vsak mesec pobirali brez težav. V zadnjih štirih letih o sindikalistih ni bilo ne duha ne sluha, čeprav so bile delavske pravice večkrat kratene, sprejeti pa so bili številni zakoni in ukrepi, ki so škodovali tako zaposlenim kot prebivalcem nasploh. Dvig plač je bil nateg stoletja, vendar se tega ljudje žal niso zavedali. Malo osnovne matematike in izračuna davčnih obremenitev bi bilo dovolj, da bi ugotovili, da smo na koncu potegnili krajši konec vsi. Zdaj pa se je ta ista sekta nenadoma postavila na zadnje noge in na ves glas ropota v »imenu delojemalcev«. Lepo vas prosim. Popolnoma podpiram, da bi si članarino pobirali sami in ne prek delodajalcev. Potem bi hitro videli, koliko članov jim dejansko zaupa in koliko bi jim ostalo za visoke direktorske plače, ki jih po mojem mnenju nezasluženo vlečejo.
Odgovori
+2
2 0
Itakkk
12. 06. 2026 17.21
V štirih letih Golobove diktature in nabijanja davkov jih ni bilo nikjer ... zdaj pa so kar naenkrat spet izredno zaskrbljeni. Levi aktivisti.
Odgovori
+2
4 2
natas999
12. 06. 2026 15.33
sindikalni cirkus
Odgovori
+7
9 2
kita 1111
12. 06. 2026 15.21
Podpiram ta zakon ,potem veste kako bom obkrožil
Odgovori
+4
7 3
marker1
12. 06. 2026 14.39
Proti!
Odgovori
-2
2 4
Majzelj
12. 06. 2026 13.56
Morda je pa dobro, da gremo na referendum in jasno izrazimo voljo, da imamo zaposleni dovolj raznih prispevkov iz naše plače za sindikate, NVO, nedelujoče državne sisteme... Sploh pa ni referendumsko vprašanje ali lahko plačujemo kar ne dobimo. Pravica je, da zahtevamo kar plačamo. Zdravstveno vartsvo, varnost, pokojnine....?????
Odgovori
+10
14 4
Sixten Malmerfelt
12. 06. 2026 13.55
tisto je bila kapa za kapitaliste, ne kapica!
Odgovori
-13
3 16
Sixten Malmerfelt
12. 06. 2026 13.54
Kdaj bomo imeli referendum za ukinitev najbolj škodljive Kregave stranke stranke v Sloveniji SDS!????
Odgovori
-15
4 19
Sixten Malmerfelt
12. 06. 2026 13.54
Bomo!
Odgovori
-11
3 14
Zvonko Kregar
12. 06. 2026 13.25
Kdaj bomo imeli referendum proti nepotrebnim zapravljanjem javnega denarja za referendume?
Odgovori
+11
14 3
Castrum
12. 06. 2026 13.09
Ko je leta 2022 Golob zasedel prestol, je takoj ukinil janšev dohodninski zakon in s tem vsakemu, VSAKEMU, zaposlenemu v Sloveniji vzel najmanj tisoč in več € na leto. Takrat so bili sindikati popolnoma tiho. Niti A niso rekli, kaj šele da bi protestirali. Torej so sindikati politično orodje, ne pa zastopniki delavstva.
Odgovori
+18
24 6
Bbcc12
12. 06. 2026 13.12
Janša pa ga spet ni nazaj sprejel. Le zakaj? 😂😂😂
Odgovori
-12
5 17
Castrum
12. 06. 2026 13.16
Bbcc, madona človek, spet ti nič ni jasno. Ta vlada je nampoložaju od petka, torej 7 dni. Bo šlo? In v predlogih za ta mandat, je tudi sprememba dohodninske lestvice, torej točno to o čemer pišem. A sedaj razumeš?
Odgovori
+15
19 4
Castrum
12. 06. 2026 13.31
Glej miško, ano je socialna kapica po vzoru velike večine držav, drugo je strukturna dohodninska reforma. Ne vem koliko si star amapak ta tvoja infantilnost komentarjev, je neproduktivna in nima smisla nadaljevat.
Odgovori
+11
15 4
ptičar
12. 06. 2026 18.25
Eh.bbcc12 brezveze se napenaš
Odgovori
+1
1 0
brezveze13
12. 06. 2026 13.00
to niso nobeni sindikati ampak politična paravojska , oglašajo se samo proti določeni eliti in njih postopke , ko so levaki z svobodo peljali državo na pot titanika so bili vsi tiho
Odgovori
+7
12 5
Bbcc12
12. 06. 2026 13.00
Brezveze pišeš neumnosti.
Odgovori
-16
3 19
islamint
12. 06. 2026 12.55
Štruklja nismo videli ne slišali zadnja 4 leta, zato ne nakladajte o nepristranskosti sindikatov. Isto kot večinski mediji.
Odgovori
+11
15 4
Bbcc12
12. 06. 2026 13.00
Mogoče zato, ker so delavstvu uredili božičnico. Janša pa ureja razbremenitve bogatim in prelivanje denarja od države trgovcem, najemodajalcem. Mogoče pa se je zato Štrukelj aktiviral.
Odgovori
-10
5 15
islamint
12. 06. 2026 13.07
Naj omenim tako opevano "plačno reformo", ki je dvignila plače samo določenim- strokovnemu kadru. Če se tako borijo za malega človeka, bi morali biti na okopih, ne pa da so jih pustili na cedilu.
Odgovori
+14
15 1
brezveze13
12. 06. 2026 14.36
islamisgt štrukelj ima napotke tasta kučana
Odgovori
+7
9 2
tornadotex
12. 06. 2026 12.43
Ne bluzite z referendumom...strel v prazno !
Odgovori
+9
12 3
Bbcc12
12. 06. 2026 12.46
Ali pa bo strel v koleno Slovenije. Elita pa bo od veselja v zrak. Zato poskrbi desnica.
Odgovori
-10
5 15
Darko32
12. 06. 2026 12.41
Na tem primeru se je NSI ujela v lastno zanko, katera jo bo pokopala. Namreč šli so v prevaro in namesto, da bi se šli odločanja so se lotili prevare. Res je, da je potrebno nekaj narediti na področju ekonomije, šolstva in tudi javne uprave, sodstva in Policije, saj je sistemska korupcija pripeljana že na 80%. Prav tako na področju lustracije je potrebno narediti nekaj. Vidimo, da se stara ideologija prenaša najbolj naprej na sodstvu, javni upravi in Policiji. Vidimo, da miselnost, da bodo živeli na tuj račun ali pa gradili ekonomijo na kraji. Žal tudi določeni iz NSI se poslužujejo teh metod, ki so jih boljševiki z pridom uporabljali. Zato me čudi, da se sklicujejo na demokracijo in sočasno nasprotujejo lustraciji in nasprotujejo, da se sodnikom zaposlenim po sodiščih in vsem v javni upravi, sodstvo in Policiji odvzamejo trajni mandati. Zelo so hiteli, da se spajdašijo z židi in tam so bili pa hitri. Sočasno se spravljajo v konflikt z ostalim svetom. Ne morem razumeti, da se MELONIJAVA postavila na stran katolikov v Izraelu in je protestirala, ko so uničevali krščanska znamenja. Sočasno pa naši bizgeci delajo prav nasprotno in celo po tihem soglašajo z tem. Zato je ta zakon prej kot zahtevek in plan za razvoj Slovenije. Prvo je potrebno temelje popraviti in na točkah zgraditi nove, če je potrebno. A pri nas se na uničene temelje poskuša graditi še v višave. Pa to je obsojeno na propad.
Odgovori
-12
5 17
Bbcc12
12. 06. 2026 11.44
Ko Janša začne brkljati je rezultat za bogate, zdravnike dvoživke in fiktivne čakalne vrste tu.
Odgovori
-10
7 17
Castrum
12. 06. 2026 11.52
Ja prav imaš, drži. Recimo sindikalist Štrukelj z mesečnimi prihodki 11.500 € bruto tudi spada med bogataše.
Odgovori
+14
18 4
Bbcc12
12. 06. 2026 12.08
Potem je Janša zanj milijarder. Prav imaš.
Odgovori
-9
6 15
Castrum
12. 06. 2026 12.14
Mogoče. Koliko pa ima Janša mesečnih prihodkov? Razsvetli nas.
Odgovori
+13
16 3
Hudi časi
12. 06. 2026 12.16
Drobiž v primerjavi z zdravstvenim sektorjem. Tistim, ki bo sedaj dobil največ. Sicer pa, dokler sem s svojo plačo kolikor toliko zadovoljen, me plače ostalih ne zanimajo. Bojim pa se, da me bodo že v kratkem začele zelo zanimati.
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+2
5 3
Bbcc12
12. 06. 2026 12.18
štrukelj dobi drobiž napram Janše to je dejstvo. Vse ostalo je zavajanje in laž.
Odgovori
-8
6 14
Castrum
12. 06. 2026 12.21
BBcc , mogoče. Ampak še vedno nam nisi povedal, koliko dobi Janša. Za Štruklja so objavljeni podatki koliko prejme. PV ima po zakonu bruto plačo cca 7.600 €. Kje potem Janša prejme še tisto razliko do milijarde?
Odgovori
+10
14 4
Hudi časi
12. 06. 2026 12.24
Kupi poceni, proda drago.
Odgovori
-2
2 4
Bbcc12
12. 06. 2026 12.36
Castrum skozi krajo davkoplačevalskega denarja. Patria npr. Pa okrog 100 afer ima Janša. Snežič ve še več. Njega vprašaj.
Odgovori
-4
4 8
Bbcc12
12. 06. 2026 12.38
Snežič bi to delal brezplačno. Ve zakaj. Ker bi kradel.
Odgovori
-6
2 8
Castrum
12. 06. 2026 12.41
Bbcc, kot ponavadi, so tvoja "dejstva" tista, ki jih izmenjaš s somišljeniki pri šanku. Pravna država je tista, kjer je obsojenec pravnomočnoi obsojen na podlagi dokazov. Pika. Janša je pravnomočno nedolžen. Zoki je pravnomočno nedolžen. Arsenovič je pravnomočno nedolžen...itd...Vse ostalo o tvojih "dejstvih" pa lahko naprej debatiraš pri šanku. O vseh treh navedenih.
Odgovori
+6
7 1
Bbcc12
12. 06. 2026 12.44
Še nisi slišal za krivosodje kot pravi Janša. Velike ribe so v sodstvu vedno nedolžne. Upam da ti bo to kdo razložil. Pa tudi če za šankom.
Odgovori
-6
3 9
Castrum
12. 06. 2026 13.03
??kam si pa sedaj zablodil?
Odgovori
+1
4 3
Bbcc12
12. 06. 2026 13.18
Ne dojameš.
Odgovori
-5
1 6
Hudi časi
12. 06. 2026 11.43
Prepovedat referendume, sindikate, večino NVO. Postavit znak prepovedano kolesarjenje okoli parlamenta in vlade, pa bo imel dolgočasno vlado.
Odgovori
+6
9 3
ROMELS
12. 06. 2026 11.42
No, ko se sestane sindikalni fevd javnega sektorja !!!!!!!!! Upokojenci, kmetje, delavci - nasrkali ste ga.
Odgovori
+9
11 2
Hudi časi
12. 06. 2026 11.51
Nihče ni proti upokojencem, delavcem in kmetom. Morda trenutna vlada, ki bo znižala njihove prejemke in zvišala davke. Sindikalisti pa zagotovo ne.
Odgovori
-5
4 9
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