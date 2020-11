Prisluhnili so potrebam in za prehajanje italijanske meje dodali številne izjeme

Pri prehajanju meje z Italijo na Goriškem v drugem valu težav ni. Spomladi jih je bilo kar precej, zdaj pa je vlada prisluhnila potrebam tega čezmejno prepletenega prostora in pri prehajanju meje dodala številne izjeme. Med njimi so tudi dvolastniki oz. najemniki zemljišč v obmejnem območju, ki opravljajo kmetijska dela. Nejasnosti v tokratnem valu skorajda ni, pravijo na mestni občini. Kako te delujejo v praksi in po kaj v Slovenijo prihajajo Italijani, ki imajo za obisk na voljo dve uri?

