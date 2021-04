Prisluhnimo mladim: Obnovimo (našo) Zemljo, ker imamo #samo1planet

Naš planet nas potrebuje bolj kot kadar koli prej. Skrajni čas je, da se ustavimo in premislimo, kaj bomo pustili prihodnjim generacijam. Mladi so polni energije, imajo zagon in ideje, ki jim moramo odrasli prisluhniti, saj vez med nami oblikuje naš jutri. V projektu LIFE IP Care4Climate , kjer v dobro pozitivnih sprememb sodeluje kar 15 partnerjev iz vladnega, nevladnega in zasebnega sektorja pod vodstvom Ministrstva za okolje , dajemo glasu mladih eno od ključnih vlog za uspeh projekta. Z različnimi natečaji, hekatonom in celo glasbo mladi izražajo skrb za planet ter delajo prave korake v brezogljično prihodnost.

Slišati mlade je enako pomembno kot slišati planet.

Glas razuma, da je nujno ustaviti in ublažiti podnebne spremembe, glasno odmeva po svetu. Več kot 98 odstotkov znanstvenikov se strinja, da so podnebne spremembe posledica človeškega ravnanja, zato smo edini, ki lahko kot posamezniki in kot družba naredimo spremembo. Še preden so ulice sveta postale prazne zaradi epidemije, so bile polne opozoril mladih, da potrebujejo ta planet za svojo prihodnost.

“Razmišljati moramo o tem, kaj bomo pustili ljudem za nami. In čas za to je zdaj,” pravi EMKEJ, eden najbolj prepoznavnih slovenskih izvajalcev hip-hop glasbe. Njegovemu mnenju se pridružuje tudi izjemen prekmurski klavirski kantavtor mlajše generacije, Balladero, in ob tem dodaja, “da so šele mladi junaki, ki bodo spremenili prihodnost. Ker imajo končno vse informacije in obvladajo pomembno orodje – komunikacijo. Glasbo je težko ustvarjati brez komunikacije, da nisi sebičen in da prisluhneš. Tukaj se rodi sodelovanje, ki je ključno.”

Okolje in glasba govorita isti jezik.

Številni glasbeni ustvarjalci, ki verjamejo, da najmočnejša sporočila slišimo bolje, ko so ta okrepljena z melodijo, so moči združili v sklopu koncerta #samo1planet. V Slovenskem nacionalnem mladinskem orkestru (SMO) so tako mladi glasbeniki z veseljem sprejeli vlogo ambasadorjev projekta. S skrbno izbranim repertoarjem in glasbenimi gosti, med katerimi so bili Dominik Bagola - Balladero, Jadranka Juras in EMKEJ, so pod dirigentsko taktirko Žive Ploj Peršuh prenesli pomembno sporočilo:

”Odrasli pozabljamo, da so mladi lahko odlični sogovorniki. In moj vtis v sodelovanju z mladimi glasbeniki in sodelovanju v skrbi za planet je, da moramo nujno poskrbeti, da jih slišimo, jih poslušamo, jim damo glas, da ga ponesemo čim bolj daleč ter ga močno odtisnemo v srca drugih odraslih,” poudarja Živa Ploj Peršuh

Spremenimo navade in poskrbimo za naš planet.

Raziskave kažejo, da imajo mladi vedno večji vpliv na zelene odločitve v družinskem okolju in so odgovorni za spreminjanje navad. Zato je pomembno, da jim damo vse potrebne informacije, s katerimi bodo vplivali na prihodnost in obnovo planeta, kot nas v svojem sloganu poziva letošnji svetovni dan Zemlje.

Na spletni strani samo1planet.si je zbrana vrsta primerov dobrih praks in malih dejanj, s katerimi lahko vsakdo od nas začne danes vplivati na jutri.

Osnovnošolci in srednješolci so na nedavnem kreativnem natečaju “Planet varujem, ko z energijo varčujem” ustvarjali risbe, videoposnetke, pošiljali fotografije in združeni sporočali, kako pomembna je energetska učinkovitost za boljši planet. Skupaj s starši so namreč osvetlili tiste dobre navade varčevanja z energijo, ki lahko z doslednostjo vseh nas naredijo razliko.

Naj bodo zmagovalci natečaja motivacija, da začnemo z malimi dejanji za planet že danes.

Vzpodbujajmo razmišljanje o okolju.

Vsak dan znova se prebudimo na planetu, ki nam je nesebično ponudil prostor za bivanje in ustvarjanje. Zato je nujno poiskati rešitve, ki lahko zmanjšajo izpuste toplogrednih plinov.

Mladi so tukaj pomemben del, a ne pozabimo, da smo odrasli tisti, ki smo opolnomočeni delati še večje spremembe. In smo odgovorni za naslednje generacije.

O projektu LIFE IP Care4Climate

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija do leta 2030 dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov. Projekt je povezan z vsebinskimi področji, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Več o projektu: www.care4climate.siin www.samo1planet.si .





Naročnik oglasa je Ministrstvo za okolje in prostor RS.