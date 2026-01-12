Naslovnica
Slovenija

Zakaj je plezalko na območju Prisojnika reševal avstrijski helikopter?

Kranjska Gora, 12. 01. 2026 10.15 pred 34 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Urša Zupan
Nesreča v severni steni Prisojnika

Pri plezanju v lednem slapu na območju Prisojnika se je v soboto poškodovala 28-letna plezalka, ki je padla približno 15 metrov globoko. Ker zaradi megle na Brniku vzlet helikopterja Slovenske vojske ni bil mogoč, so se na kraj dogodka odpravili gorski reševalci iz Kranjske Gore. A kmalu so ugotovili, da je teren izjemno zahteven za klasično reševanje, razmere pa so še dodatno oteževale nizke temperature, kratek dan in teža poškodbe, zato so prek GRZS zaprosili za pomoč reševalnega helikopterja iz Avstrije. Do takšnih mednarodnih reševalnih akcij sicer pride izjemoma na vsakih nekaj let, pojasnjujejo.

Poročali smo že o sobotni gorski nesreči plezalke na območju Prisojnika, ki je po poročanju avstrijskih medijev v lednem slapu padla kar 15 metrov globoko.

Na Operativno-komunikacijskem centru Policijske uprave Kranj so za 24ur.com povedali, da so bili o nesreči obveščeni nekaj minut pred 13. uro. "Po do sedaj zbranih obvestilih je 28-letna plezalka skupaj v navezi s soplezalcem, oba sta državljana Slovenije, plezala zaledenel slap v Prednji glavi na območju Prisojnika. Med plezanjem je padla in si poškodovala nogo."

Za posredovanje so bili aktivirani gorski reševalci GRS Kranjska Gora.

"Kranjskogorski policisti bodo po vseh zbranih obvestilih dogodek ustrezno evidentirali. Okoliščine kažejo na nesrečo," so še dejali.

Na pomoč so priskočili Avstrijci

Na pomoč poškodovanki je priletel helikopter iz Avstrije. "Vzleteli smo iz Fresacha (Breze) in bili na kraju dogodka v 15 minutah," je povedal direktor reševalne službe ARA Thomas Jank.

Z vprašanji o tem, zakaj je bila potrebna pomoč Avstrijcev, smo se obrnili na Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS). Povedali so nam, da zaradi megle na območju letališča Brnik vzlet helikopterja Slovenske vojske ni bil mogoč, zato so se gorski reševalci GRS Kranjska Gora na kraj dogodka odpravili klasično.

"Ker je bil teren izjemno zahteven za izvedbo klasičnega reševanja, razmere pa dodatno otežene zaradi nizkih temperatur, kratkega dne in teže poškodbe, je bila prek Uprave RS za zaščito in reševanje za izvedbo reševanja zaprošena dodatna pomoč reševalnega helikopterja iz Republike Avstrije," so pojasnili.

V sodelovanju z avstrijsko helikoptersko posadko in gorskimi reševalci GRS Kranjska Gora so oba plezalca rešili iz slapu – poškodovanko so prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico, njenega soplezalca pa v Kranjsko Goro.

Usklajeno in učinkovito sodelovanje dveh držav

"Akcija je bila izvedena v okviru dobrega dolgoletnega mednarodnega sodelovanja, pri čemer so slovenske in avstrijske inštitucije ter slovenska in avstrijska reševalna ekipa so delovale izjemno usklajeno, komunikacija in koordinacija pa sta bili učinkoviti," so še dodali na GRZS.

Na vprašanje, kako pogosto sicer sodelujejo s tujimi državami pri takšnih reševalnih akcijah, so povedali, da do mednarodnih reševalnih akcij pride le izjemoma na vsakih nekaj let, v primerih izjemno zahtevnih intervencij, ko razmere ali kompleksnost terena zahtevajo dodatne zmogljivosti.

"Prav za takšne primere nekajkrat na leto izvajamo skupne mednarodne reševalne vaje z bližnjimi gorskimi reševalnimi službami iz Avstrije in Italije, kar se v praksi kaže kot ključno za dobro usklajenost ekip, učinkovito komunikacijo ter uspešno in varno izvedbo reševanja."

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Davidoff297
12. 01. 2026 10.44
Ker imajo trenutni naši reševalni helikopterji prevelike elipse in se ne bi mogli približati steni za dvig z dvigalom. Že na oko nepoznavalca se vidi, da tam ni prostora za naše helikopterje, ker je zelo tesno. Zgovarjajo se pa na meglo. Butast izgovor. Hvala Avstrijcem, da so ju rešili.
Odgovori
-1
0 1
Teleport
12. 01. 2026 10.49
Kakšen ekspert.
Odgovori
0 0
St. Gallen
12. 01. 2026 10.30
Samo bpljsivas lahko resijo. Zato tudi na volitvah razmisljajte kot to znajo boljsi- svicarji
Odgovori
+3
4 1
