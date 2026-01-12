Zakaj je plezalko na območju Prisojnika reševal avstrijski helikopter?

Poročali smo že o sobotni gorski nesreči plezalke na območju Prisojnika, ki je po poročanju avstrijskih medijev v lednem slapu padla kar 15 metrov globoko. Na Operativno-komunikacijskem centru Policijske uprave Kranj so za 24ur.com povedali, da so bili o nesreči obveščeni nekaj minut pred 13. uro. "Po do sedaj zbranih obvestilih je 28-letna plezalka skupaj v navezi s soplezalcem, oba sta državljana Slovenije, plezala zaledenel slap v Prednji glavi na območju Prisojnika. Med plezanjem je padla in si poškodovala nogo." Za posredovanje so bili aktivirani gorski reševalci GRS Kranjska Gora. "Kranjskogorski policisti bodo po vseh zbranih obvestilih dogodek ustrezno evidentirali. Okoliščine kažejo na nesrečo," so še dejali.

Nesreča v severni steni Prisojnika ARA Flugrettung



Na pomoč so priskočili Avstrijci

Na pomoč poškodovanki je priletel helikopter iz Avstrije. "Vzleteli smo iz Fresacha (Breze) in bili na kraju dogodka v 15 minutah," je povedal direktor reševalne službe ARA Thomas Jank.

Z vprašanji o tem, zakaj je bila potrebna pomoč Avstrijcev, smo se obrnili na Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS). Povedali so nam, da zaradi megle na območju letališča Brnik vzlet helikopterja Slovenske vojske ni bil mogoč, zato so se gorski reševalci GRS Kranjska Gora na kraj dogodka odpravili klasično. "Ker je bil teren izjemno zahteven za izvedbo klasičnega reševanja, razmere pa dodatno otežene zaradi nizkih temperatur, kratkega dne in teže poškodbe, je bila prek Uprave RS za zaščito in reševanje za izvedbo reševanja zaprošena dodatna pomoč reševalnega helikopterja iz Republike Avstrije," so pojasnili. V sodelovanju z avstrijsko helikoptersko posadko in gorskimi reševalci GRS Kranjska Gora so oba plezalca rešili iz slapu – poškodovanko so prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico, njenega soplezalca pa v Kranjsko Goro.

Usklajeno in učinkovito sodelovanje dveh držav