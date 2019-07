Prisotnost nevarne bakterije v bakalarju na belo

Bakalar na belo, ki so ga v trgovinah Hofer umaknili s polic.

Iz trgovskega podjetja Hofer so sporočili, da s polic umikajo bakalar na belo, ki ga dobavlja podjetje Rival Trade iz Trzina z rokom uporabe do 1. avgusta in serijsko številko L839. Izdelek je bil po ceni 1,79 evra v trgovinah na voljo od torka, 23. julija.

Pri enem od rednih preverjanj kakovosti izdelkov so namreč ugotovili, da omenjeni izdelek ni varen za uživanje, saj vsebuje bakterijo Listeria monocytogenes. V nadaljevanju so izdelek odpoklicali in ga takoj umaknili iz prodaje.

Kot so še sporočili iz podjetja, lahko kupci izdelek vrnejo v najbližjo trgovino Hofer, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila pa se lahko obrnete tudi na dobavitelja izdelka. Za več informacij lahko pokličete na telefonski številki 01 561 04 00 ali 031 755 009.