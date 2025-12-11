Svetli način
Slovenija

Prispele dodatne zaloge cepiva proti gripi

Ljubljana, 11. 12. 2025 16.13 | Posodobljeno pred 41 minutami

K.H.
NIJZ je izvajalcem cepljenja že pred dvema tednoma razdelil že vse za letos naročene odmerke cepiva proti gripi. Ker pa je v letošnji sezoni povpraševanje po cepljenju proti gripi veliko, je NIJZ naročil dodatne zaloge cepiva. Te so že prispele v državo, v prihodnjih dneh pa jih bodo dostavili tistim cepilnim mestom, ki so že zaprosila za dodatne odmerke.

V Slovenijo je danes prispelo dodatnih 20.000 odmerkov cepiva proti gripi, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kot pravijo, se bo dostava cepiv izvajalcem cepljenja začela v petek. Do torka bodo odmerke dostavili tistim cepilnim mestom, ki so na NIJZ že posredovala naročilo. Trenutno so izvajalci naročili že 8000 odmerkov.

V letošnji sezoni se je cepljenje proti gripi začelo 20. oktobra, doslej pa se je cepilo že več kot 150.000 prebivalcev. "Glede na veliko povpraševanje po cepljenju proti gripi je NIJZ izvajalcem cepljenja pred dvema tednoma razdelil že vse odmerke, ki jih je naročil za letošnjo sezono (170.000 odmerkov). Zato je NIJZ takoj pristopil k nabavi dodatnih količin cepiva proti gripi, ki bodo razdeljena v prihodnjih dneh," so zapisali na NIJZ.

Cepljenje proti gripi je brezplačno za vse prebivalce Slovenije.
Cepljenje proti gripi je brezplačno za vse prebivalce Slovenije. FOTO: Dreamstime

Čeprav je sezona gripe že v teku, pa strokovnjaki še vedno svetujejo cepljenje proti gripi, ki je brezplačno za vse prebivalce. Cepljenje proti gripi se priporoča vsem prebivalcem, ki so starejši od šest mesecev. Še posebej je priporočljivo, da se proti gripi cepijo tisti, ki imajo večje tveganje za težji potek bolezni. To so predvsem starejši odrasli (na 65 let), kronični bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo, majhni otroci (od šest do 23 mesecev starosti) ter nosečnice.

