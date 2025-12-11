Prispele dodatne zaloge cepiva proti gripi

V Slovenijo je danes prispelo dodatnih 20.000 odmerkov cepiva proti gripi, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kot pravijo, se bo dostava cepiv izvajalcem cepljenja začela v petek. Do torka bodo odmerke dostavili tistim cepilnim mestom, ki so na NIJZ že posredovala naročilo. Trenutno so izvajalci naročili že 8000 odmerkov.

V letošnji sezoni se je cepljenje proti gripi začelo 20. oktobra, doslej pa se je cepilo že več kot 150.000 prebivalcev. "Glede na veliko povpraševanje po cepljenju proti gripi je NIJZ izvajalcem cepljenja pred dvema tednoma razdelil že vse odmerke, ki jih je naročil za letošnjo sezono (170.000 odmerkov). Zato je NIJZ takoj pristopil k nabavi dodatnih količin cepiva proti gripi, ki bodo razdeljena v prihodnjih dneh," so zapisali na NIJZ.