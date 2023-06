Pristaniška ulica in Ukmarjev trg v Kopru le še za sprehajalce

S tem namenom bo 1. julija začela veljati zapora omenjenega dela Pristaniške ulice, in sicer vsako soboto in nedeljo med 9. in 23. uro. V tem času bo aktiviran potopni valj, na semaforju pa bo gorela rdeča luč, opozarjajo.

Mestna občina Koper želi mestno središče razbremeniti motornih vozil, površine pa vrniti občankam in občanom ter obiskovalcem, so sporočili. Na Pristaniški ulici – od križišča s Piransko cesto do priključka ulice Belveder na Ukmarjevem trgu – si želijo zmanjšati tranzit, ki zdaj predstavlja kar 80 odstotkov vsega prometa na tej ulici, sprehajalcem pa omogočiti brezskrbno in varno preživljanje časa v mestnem jedru.

Vožnja po Pristaniški ulici bo dovoljena izključno stanovalcem in intervencijskim vozilom, na kar bo opozarjala tudi prometna signalizacija. Dostava za potrebe tržnice bo mogoča samo z zadnje strani tržnice in s parkirišča za taksije, kjer so temu namenjena tri označena parkirna mesta. V noči s sobote na nedeljo bo med 23. in 9. uro potopni valj spuščen, ulica pa normalno prevozna. Nadzor nad kršitelji bodo izvajali občinski redarji.

V naslednjih tednih bo občina uresničila napoved in del Ukmarjevega trga razbremenila mirujočega prometa ter na njem vzpostavila več različnih rab javnega prostora, dodajajo. Namesto parkirišča bo zaživel Začasni trg, odprt javni prostor, namenjen kulturnim in športnim dogodkom. Občina bo skupaj z Javnim podjetjem Marjetica Koper na Ukmarjev trg umestila zelene kotičke s klopmi, najmlajše bo razveselil mini lunapark, v večernih urah bo trg idealno prizorišče za kartanje, naštevajo. Ukmarjev trg bo še vedno tudi prizorišče različnih večjih prireditev in koncertov.

Občina in Marjetica Koper bosta na parkirišče izrisali valovite grafike in simbolične elemente, ki bodo prikazovali spoštovanje do preteklosti, hkrati pa obiskovalce vabili, da odkrijejo zgodovino in čarobnost tega prostora, ki ga je včasih pokrivalo morje, ter talne igre, ki bodo poskrbele, da se mimoidoči spomnijo svojih otroških dni. Ker gre za začasno rabo trga, bo občina še naprej aktivno sodelovala s skupnostjo pri nadaljnjem oblikovanju prostora – enega izmed najlepših v Mestni občini Koper, ki ga zdaj zakrivajo avtomobili.

Dostop do Parkirne hiše Belveder bo mogoč po severni obvoznici, ob tem pa naj spomnimo, da parkirna hiša omogoča odlično izhodišče za raziskovanje mestnega jedra, še zlasti za kratkotrajno parkiranje, saj je prva ura parkiranja v njej brezplačna.