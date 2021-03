Poročilo: 'Pristojne institucije zlorabam v medijih doslej niso bile kos'

Letošnje poročilo o vladavini prava, ki so ga pridobili kolegi z Dela, med drugim hvali vlogo civilne družbe v Sloveniji in opozarja na državno financiranje nevladnih organizacij. V zvezi z nevladnimi organizacijami je v medresorskem poročilu med drugim zapisano, da "pri precejšnji diskrecijski pravici delitve denarja iz naslova javnega financiranja obstaja prostor za tveganje korupcije", piše pa tudi, da so "možna zavezništva med izbranimi nevladnimi organizacijami in politično opcijo, ki je bila dolgo na oblasti", povzema dokument Delo.