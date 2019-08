Pristojne službe so se že sešle glede kampa Zavašnikovih

Kot smo poročali, je na zemljišču v Spodnjih Pirničah, kjer so v diskoteki Lipa pred 14 leti umrla tri mlada dekleta, ko jih je množica pohodila do smrti, zrasel kamp z mobilnimi hiškami. A po občinskih načrtih gre za kakovostno kmetijsko zemljišče, kamp pa je potemtakem črna gradnja.

Po ugotovitvah Občine Medvode namreč kamp z mobilnimi hišicami na kmetijskem zemljišču Zavašnikovih stoji na nezazidljivem, najboljšem kmetijskem zemljišču, zato je občina podala prijavo na inšpekcijske službe. Po podatkih Inšpektorata RS za okolje in prostor so se v zvezi s to problematiko že danes sestale pristojne službe. Ker so postopki v teku, na ministrstvu za okolje in prostor več informacij javnosti zaenkrat ne posredujejo.

Občinskega inšpektorja je o gradnji mobilnih hišk v Spodnjih Pirničah maja obvestila tamkajšnja krajevna skupnost. Inšpektor je po preveritvi situacije o tem obvestil inšpekcijo za kmetijstvo, lovstvo in ribištvo, ki je pristojna za nadzor nad uporabo kmetijskih zemljišč, in nato še gradbeno inšpekcijo. Ali gre za nezakonito gradnjo, bo pokazal inšpekcijski postopek.

Robert Tomas Zavašnik je za Svetzatrdil, da imajo "vse potrebne papirje", kakšne, pa ni želel pojasniti, češ da mu ni treba. Kamp deluje od 4. julija, Robert Zavašnik pa pravi, da ne gre za kmetijsko zemljišče, ampak za močvirje, ki so ga vrsto let izsuševali, da so prišli do takšne zemljine. Voda naj bi se v dolino stekala s Šmarne gore. "Kmetijsko zemljišče, to že zdavnaj ni več," je zagotovil Zavašnik.