PRENOS V ŽIVO: V Sloveniji potrdili že 31 primerov okužbe z novim koronavirusom

ŠALA DNEVA Arhiv

Slepec pomotoma vstopi v bar za lezbijke, si najde prost stol za šankom in naroči pijačo.

Čez nekaj časa se zadere k barmanu: "Ej, bi želel slišati dober vic o blondinkah?" V lokalu nastane smrtna tišina. Z nizkim hripavim in grozečim glasom se oglasi ženska, ki je sedela pri šanku poleg njega: "Preden začnes z vicem, mislim, da bi moral nekaj vedeti! Točajka je blond, jaz sem visoka meter devetdeset, imam črni pas v karateju in sem blond, ženska poleg mene je dvigalka uteži in je blondinka, ženska na drugi strani poleg tebe je profi rokoborka in je blond, ven baciteljka je prav tako blond! Zato frajer dobro premisli. Si še vedno želiš povedati tisti vic?" Slepec malo pomisli in odkima: "Ma ne, ne da se mi ga petkrat razlagat."