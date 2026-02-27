Pristojni napade jemljejo resno, Logar meni, da 'imamo večje probleme'

"Zelo težko v tem trenutku govorim ali so lahko volitve ogrožene. Dobro je, da poteka preiskava, da se zavedamo teh pasti, teh nevarnosti, da si ne smemo delati utvar, da zagotovo gre za nek poskus vmešavanja tudi pri ustvarjanju javnega mnenja," pa meni zunanja ministrica Tanja Fajon .

Vojko Volk , državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade: "Mislim, da ta hip večje nevarnosti, da bi bili zaradi tega volitve nelegitimne ni."

Trije domnevni kibernetski napadi v času predvolilne kampanje - sprva na Instagram profila premierja Goloba in njegove stranke, nato še na vladni profil - so sprožili vprašanje: ali so izidi prihajajočih državnozborskih volitev ogroženi?

Dogodke, ki so jih v kabinetu predsednika vlade označili za večplastne kibernetske napade, pri katerih gre za vprašanje nacionalne varnosti je obravnaval tudi sekretariat sveta za nacionalno varnost. Njegovo vpletenost je z besedami, da imamo v v Sloveniji "večje probleme od Instagram profila Roberta Goloba - take, ki jih ne rešuje SNAV" komentiral Anže Logar, Jelko Kacin pa se je ob razsežnosti preiskave obregnil v objavi na omrežju X, ki jo je pozneje delil tudi Janez Janša.

Domnevne kibernetske napade sicer preiskuje tudi urad za informacijsko javnost, kjer izpostavljajo da so napadi pogostejši v predvolilnem času.

Direktor Urada vlade RS za informacijsko varnost Uroš Svete: "Absolutno se pa veča dovzetnost uporabnikov, nenazadnje tudi seveda neko čustveno dojemanje teh informacij je drugačno v času pred volitvami kot je sicer."

Dogodke tudi zato v kabinetu predsednika vlade - poudarja Volk - jemljejo izredno resno. Tudi zaradi podobnih izkušenj v tujini - Nemčiji, na Danskem in v Romunuji - kjer so volitve celo morali ponoviti. Da so ključni dejavnik romunske kibernetske odpornosti predvsem državljani sami pa meni romunska zunanja ministrica. "Preveliko zanašanje na institucije, kadar te še niso dovolj pripravljene, da bi delovale s hitrostjo in jasnostjo, ki sta potrebni za nove, kompleksne izzive, s katerimi se soočajo, morda samo po sebi ni rešitev."

Poziv slovenskim državljanom, da se pri sprejemanju informacij preko spleta držijo pravila: zaupaj, ampak preveri, pa pošiljajo tudi iz urada za informacijsko varnost.