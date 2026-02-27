Naslovnica
Slovenija

Pristojni napade jemljejo resno, Logar meni, da 'imamo večje probleme'

Ljubljana, 27. 02. 2026 20.07 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Danica Jovanović
Očala

"V Sloveniji imamo večje probleme od Instagram profila Roberta Goloba" - tako pa se je na razsežnosti preiskave kibernetskega napada na Instagram profila premjeja in vlade odzval Anže Logar. Oglasili se tudi nekateri drugi politiki. Kaj pravijo in - ali je preiskava umetno ustvarjenih komentarjev že prinesla kakšne nove ugotovitve?

Trije domnevni kibernetski napadi v času predvolilne kampanje - sprva na Instagram profila premierja Goloba in njegove stranke, nato še na vladni profil - so sprožili vprašanje: ali so izidi prihajajočih državnozborskih volitev ogroženi?

Vojko Volk, državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade: "Mislim, da ta hip večje nevarnosti, da bi bili zaradi tega volitve nelegitimne ni."

"Zelo težko v tem trenutku govorim ali so lahko volitve ogrožene. Dobro je, da poteka preiskava, da se zavedamo teh pasti, teh nevarnosti, da si ne smemo delati utvar, da zagotovo gre za nek poskus vmešavanja tudi pri ustvarjanju javnega mnenja," pa meni zunanja ministrica Tanja Fajon

Dogodke, ki so jih v kabinetu predsednika vlade označili za večplastne kibernetske napade, pri katerih gre za vprašanje nacionalne varnosti je obravnaval tudi sekretariat sveta za nacionalno varnost. Njegovo vpletenost je z besedami, da imamo v v Sloveniji "večje probleme od Instagram profila Roberta Goloba - take, ki jih ne rešuje SNAV" komentiral Anže Logar, Jelko Kacin pa se je ob razsežnosti preiskave obregnil v objavi na omrežju X, ki jo je pozneje delil tudi Janez Janša.

Domnevne kibernetske napade sicer preiskuje tudi urad za informacijsko javnost, kjer izpostavljajo da so napadi pogostejši v predvolilnem času.

Direktor Urada vlade RS za informacijsko varnost Uroš Svete: "Absolutno se pa veča dovzetnost uporabnikov, nenazadnje tudi seveda neko čustveno dojemanje teh informacij je drugačno v času pred volitvami kot je sicer."

Dogodke tudi zato v kabinetu predsednika vlade - poudarja Volk - jemljejo izredno resno. Tudi zaradi podobnih izkušenj v tujini - Nemčiji, na Danskem in v Romunuji - kjer so volitve celo morali ponoviti. Da so ključni dejavnik romunske kibernetske odpornosti predvsem državljani sami pa meni romunska zunanja ministrica. "Preveliko zanašanje na institucije, kadar te še niso dovolj pripravljene, da bi delovale s hitrostjo in jasnostjo, ki sta potrebni za nove, kompleksne izzive, s katerimi se soočajo, morda samo po sebi ni rešitev."

Poziv slovenskim državljanom, da se pri sprejemanju informacij preko spleta držijo pravila: zaupaj, ampak preveri, pa pošiljajo tudi iz urada za informacijsko varnost.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

JApajaDAja
27. 02. 2026 21.54
kdaj bo dan na vpogled tretji original rn z ugljena?
borjac
27. 02. 2026 21.47
"Pristojni napade jemljejo resno, Logar meni, da "imamo večje probleme" , zelo lepo mnenje Logarja , ker se gospodar JJ ne oglaša , je poslal svojega ku..žka da je dal izjavo , to je dejstvo , seveda se vprašamo , le zakaj se SDS=NSi nič ne oglašajo na kibernetske napade ??? zato ker so v španoviji z Mosadom , avtorji se pač ne oglašajo !!!
muzl muzl
27. 02. 2026 21.52
Ti pa nisi glih brihten a si svobodnjaki al sd
konc
27. 02. 2026 21.19
Če bi bili politiki tipa Tanja Fajon in podobni tiho namesto, da se ven mečejo tam kjer ni treba in kjer se ne bo doseglo nič, nam raje delajo sramoto, dajejo izjave, da je vsakemu nerodno iz druge roke. Tole so pa posledice.
Mihael12
27. 02. 2026 20.40
Ma kaj jokajo pernati. Če se enkrat javno izpostaviš, moraš računati na to da boš tudi kritiziran. Torej ko enkrat slečeš hlače ne se potem pritoževat če te kdo nat...
Kod.
27. 02. 2026 20.39
Najboljše da nam kar EU komisija določi novo vlado in Zorčič naj ugasne luč,da ne bo nepotrebnih stroškov 🤪
