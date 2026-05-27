Pristojni nastavljajo pasti za japonskega hrošča

Japonski hrošč je bil v Sloveniji prvič najden poleti 2024 na avtocestnih počivališčih Lukovica in Barje (Ljubljana), kamor je bil po pojasnilih uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin najverjetneje zanesen z vozilom z območja severne Italije. Lani se je število najdb povečalo.

Ker je japonski hrošč uvrščen na seznam karantenskih škodljivih orgazmov rastlin EU, je treba ob njegovi najdbi izvajati predpisane ukrepe za preprečevanje nadaljnjega širjenja, so izpostavili.

Uprava v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije na izbranih lokacijah v občinah Ljubljana, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Ig, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik in Moravče od sredine maja namešča posebne feromonske pasti za spremljanje odraslih hroščev. Z njimi se ugotavlja, ali je škodljivec prisoten na določenem območju ter ali se pojavlja tudi zunaj že znanih napadenih območij na Barju in v Lukovici.

Pasti po pojasnilih uprave vsebujejo majhne količine privabilnih snovi (feromonov in rastlinskih atraktantov), ki niso nevarne za ljudi ali hišne živali. Uprava in inštitut občane prosita, da se pasti ne dotikajo, jih ne odpirajo in ne premikajo. Vsak poseg lahko moti rezultate spremljanja in oteži pravočasno zaznavanje ter izkoreninjanje japonskega hrošča.