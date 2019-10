PRENOS V ŽIVO: Pristojni o podrobnostih onesposobitve NUS v Mariboru

Na sedežu Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Mestne občine Maribor poteka tiskovna konferenca, na kateri predstavljajo aktivnosti in ukrepe, ki bodo veljali v času izvajanja onesposobitve dveh ubojnih sredstev, predvidenih za 31. oktober in 3. november na območju Europarka in Plinarniške ulice.