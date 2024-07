Pristojni odbor DZ potrdil predlog koalicije za pomoč ribičem

Na nujni seji je bilo navzočih 14 članov odbora. Predlog z amandmaji je podprlo devet poslancev, proti pa ni bil nihče. V skladu s spremembo 15. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško (Zuvras) bodo ribiči še naprej upravičeni do nadomestil za izpad dohodkov zaradi ribolova v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji. Sprememba je po navedbah vlade nujna, potem ko je lani na ravni EU prišlo do sprememb pravil, ki urejajo državno pomoč za ribištvo in akvakulturo.

21. člen medtem ureja pravno pomoč za ribiče, ki jim hrvaški organi izdajajo kazni zaradi ribolova v delu morja, ki po arbitražni razsodbi pripada Sloveniji. S spremembo želi vlada po lastnih besedah zaščititi ribiče, saj so nekatere globe že postale pravnomočne. V skladu s spremembo zakona bo pomoč obsegala stroške izvajalca pravne pomoči, stroške postopkov, varščine in v primeru prisilne izterjave povračilo sredstev za kazni in s tem povezane stroške. Do prisilnih izterjav sicer še ni prišlo.